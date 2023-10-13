В ВСУ показали продвижение одного из подразделений 93-й бригады 'Холодный Яр' на Бахмутском направлении. Видео

В настоящее время Бахмутское направление является одним из самых сложных. Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" показали условия ведения боя.

Видео военные продемонстрировали в Telegram-канале Сухопутных войск. Но кадрах можно увидеть разваленные дома и детскую площадку.

Военные показали, во что превратились украинские города, которые находятся в зоне активных боевых действий.

Кроме того, бойцы продемонстрировали и кадры реального боя.

Видео дня

Напомним, Силы обороны Украины на разных участках южного фланга Бахмута прошли вперед до 400 метров. Воинам нужно закрепиться на достигнутых рубежах – тогда можно будет объявить детали успешного продвижения.

Как сообщал OBOZ.UA, что освобождение Бахмута, которое приведет к уничтожению оккупантов или их массовой сдаче в плен, может стать мощным мотивационным надломом для врага и ударом по российской пропаганде. Что касается деоккупации Токмака, Украине важнее выйти на северное побережье Азовского моря, то есть на Молочный Лиман, и перерезать сухопутный коридор захватчиков.

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