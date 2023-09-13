В ВСУ рассказали о продвижении в Клещиевке: там продолжаются боевые действия. Видео

Украинские войска имеют продвижение в Клещиевке, что на юге от Бахмута, там продолжаются боевые действия. Также есть успехи в направлении Андреевки, Бахмута и Курдюмовки.

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Об этом рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире "Радио Свобода" 13 сентября. "В Клещиевке действительно имеем продвижение. Однако еще рано говорить о том, что мы полностью закончили там операцию – продолжаются боевые действия. Кроме этого, имеем успехи в направлении населенного пункта Андреевка, Бахмут и Курдюмовка" – сказал он.

Спикер Восточной группировки войск добавил, что враг продолжает интенсивные артиллерийские обстрелы из всех видов вооружений, которые у него есть. Также использует армейскую и тактическую авиацию.

За минувшие сутки на Бахмутском направлении произошло семь боевых столкновений, ВСУ уничтожили 166 оккупантов и много разной техники противника, информировал Евлаш.

Аналитики DeepState накануне сообщали, что ВСУ зачищают Клещиевку от оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ на утро 13 сентября, ВСУ добились успехов в районе Работино и Клещиевки. На Бахмутском направлении наши военные наступают к югу от оккупированного Бахмута.

– По данным разведки Британии, РФ перебросила на фронт части своей новой 25-й общевойсковой армии, пытаясь справиться с чрезмерно растянутыми силами. В то же время Украина ведет контрнаступление на трех разных направлениях.

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