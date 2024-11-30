В январе приложением Армия+ смогут воспользоваться бойцы Нацгвардии: подробности

Министерство обороны продолжает развивать приложение для украинских военнослужащих Армия+. В скором времени все его сервисы будут доступны военным Национальной гвардии Украины.

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Предварительно это произойдет в декабре. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам в пятницу, 29 ноября.

"Министерство обороны Украины продолжает развивать наше приложение Армия+ и уже в декабре ко всем сервисам Армии+ должна присоединиться Национальная гвардия Украины", – сказал Зеленский.

Президент уточнил, что это касается и переводов между воинскими частями.

Сейчас приложение Армия+, запущенное в августе 2024 года, доступно для Вооруженных сил и Государственной специальной службы транспорта. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказывала, что в ведомстве понимают, что еще есть Нацгвардия, СБУ, ГУР, структуры МВД, поэтому приложение будет масштабировано на все Силы безопасности и обороны Украины.

"Мы получаем заинтересованность от наших коллег и работаем над тем, чтобы эти современные возможности были доступны всем защитникам и защитницам. Очевидно, что наши силы безопасности и обороны работают на единый военный замысел. И здесь точно потребуется единая цифровая среда, и это будет Армия+", – отмечала ранее Черногоренко.

Какие функции имеет приложение Армия+

Его создали для цифровизации услуг для военнослужащих. Приложение призвано освободить украинскую армию от бумажной работы.

В частности, в Армия+ доступны 11 видов электронных рапортов, сгруппированных в четыре типа: "На отпуск", "На помощь", "Направление", "Выдача направления".

С помощью ID – уникального номера военнослужащего – можно отправить рапорт на подпись.

Также приложение имеет опросы. Эта функция позволяет узнать мнение украинских военных и учесть его для дальнейших изменений в Силах обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Рустем Умеров сказал, что приложение Армия+ стало важным инструментом для цифровой трансформации Сил обороны. В настоящее время приложением пользуется более 410 тысяч военных в 1400 разных воинских частях.