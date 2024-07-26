В ЮНЕСКО впервые официально осудили действия России и признали угрозу культуре Украины

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО впервые официально зафиксировал, что действия российских оккупационных войск представляют угрозу для объектов культурного наследия Украины. Организация призвали страну-агрессор "воздержаться от таких действий".

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Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, 25 июля на 46-й сессии комитета рассмотрели вопрос состояния сохранения украинских объектов всемирного наследия "Киев: Собор Св. Софии и близлежащие монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра", "Львов – Ансамбль исторического центра и "Исторический центр Одессы".

КВН призвал Россию "воздержаться от любых действий, которые бы наносили прямой или опосредованный ущерб объектам и буферной зоне, культурному наследию Украины в целом и объектам, включенным в Предыдущий список".

Кроме того, Москву призвали выполнять свои обязательства по международному праву, включая статью 6 Конвенции о всемирном наследии.

Комитет также впервые решительно осудил полномасштабную агрессию России и целенаправленное уничтожение культурного наследия и украинской идентичности.

В ведомстве подчеркнули, что для Украины решение комитета имеет "долгосрочные положительные последствия". По состоянию на сегодняшний день главным является то, что КВН официально зафиксировал, что именно Россия является причиной угрозы объектам культурного наследия Украины.

"Во-вторых, поддержка Украины в КВН дает четкий сигнал стране-агрессору, что цивилизованный мир стоит на стороне Украины в восстановлении справедливости и защите культурного наследия Украины", – отметила глава Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Ирина Боровец.

Как сообщал OBOZ.UA, во время 24-й сессии Генеральной ассамблеи стран-участниц Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия Украину впервые избрали в состав Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для нашей страны это историческое событие и стратегический шаг по сохранению и развитию национального наследия.

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