В защите неба: в сети показали уничтожение российского "Шахеда" пилотами армейской авиации. Видео

Россия продолжает наносить массированные удары по Украине, в том числе ударными дронами типа Shahed. Только за прошлую ночь враг выпустил 147 БПЛА, нацелившись на гражданскую инфраструктуру. Но Силы обороны Украины успешно уничтожают воздушные цели армии РФ, несущие смерть и разрушение.

Видео дня

Видео с успешной работой украинских защитников представил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. На кадрах видно, как пилоты военного вертолета умело отработали по вражескому дрону.

"Уничтожение воздушной цели (Shahed) пилотами армейской авиации", – отметил военнослужащий.

В Воздушном командовании "Восток" также показали сбитие российских дронов, оказавшихся в зоне их ответственности.

Напомним, что в ночь на 23 марта 2025 года армия РФ атаковала Украину 147 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Защитники неба сбили 97 целей, из-за действий агрессора пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Донетчина.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате вражеских ударов по Киеву произошли попадания обломков в многоквартирные дома, вспыхнули пожары, три человека погибли, еще десять пострадали. Этой ночью погибли пятилетняя девочка и ее 35-летний отец. В момент удара семья отдыхала в вагончике, от которого ничего не осталось.

В Киевской области зафиксированы падение обломков в нескольких районах. Есть травмированные и поврежденные дома, автомобили, другие гражданские объекты. В Сумской области повреждены нежилые помещения в одной из общин; зафиксированы повреждения и в нескольких районах Харьковской области.

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