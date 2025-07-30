'В зоне риска – вся Украина': Сырский предложил перевести учебный процесс на полигонах под землю

В Вооруженных силах Украины курс базовой общевойсковой подготовки расширен до 51 дня – добавлены часы для обучения по противодействию ударным дронам, по огневой и инженерной подготовке, выживанию в окопных условиях и тому подобное. Также предложено перевести учебный процесс на полигонах под землю.

Об этом 30 июля, по факту проведения соответствующего совещания, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, "главным приоритетом остаются люди".

"Отдельно отметил неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах. В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов – вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно", – отметил главком ВСУ.

Каким теперь будет курс военной подготовки

В обновленном курсе базовой общевойсковой подготовки, продолжительность которого теперь 51 сутки, "добавлено время на обучение по противодействию ударным дронам, по огневой и инженерной подготовке, выживанию в окопных условиях". Обновлена также программа адаптации и доподготовки военнослужащих к ведению боевых действий по прибытии из учебных центров в воинские части.

Отдельно Сырский отметил, что в войсках будут разворачивать повышение квалификации военнослужащих на легком автотранспорте.

"Во время совещания обсудили также состояние подготовки самого инструкторско-преподавательского состава учебных центров, повышение их квалификации и аспекты обучения наших инструкторов на территории стран-партнеров", – рассказал главком ВСУ.

Он добавил, что продолжается работа по созданию Школы подготовки инструкторов, и благодаря "партнерству гражданского общества и армии" уже профинансировано строительство трех профессиональных школ подготовки – БпЛА, РНК и РЭБ.

"Еще раз подчеркиваю: главное – это люди. Их обученность, их безопасность, их жизни. Чем лучше будет подготовка наших воинов, тем более защищенными будут и они сами, и вся наша страна", – подчеркнул Александр Сырский.

Почему это важно

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска 22 июня нанесли удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ в Николаевской области. В момент атаки там проводились занятия с военнослужащими.

А в самом начале июня захватчики нанесли ракетный удар по учебному лагерю на Днепропетровщине, где также проходили подготовку мобилизованные украинцы. Тогда погибли 11 защитников, десятки получили ранения.

После этого командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий принял решение подать рапорт об отставке. Он отметил, что это осознанный шаг, продиктованный его личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли украинские защитники.

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