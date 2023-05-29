'Вагнеровцы получают доплаты за убийство врачей': Саид Исмагилов о работе на реанимобиле и необходимости распада империи. Фото и видео

Российские бывшие заключенные из группировки "Вагнер" охотятся за украинскими медиками и волонтерами. Саид Исмагилов, мусульманский священник и парамедик батальона "Госпитальеры" (подразделение ASAP Rescue) раскрыл подробности работы врачом на фронте – под постоянными взрывами и ощущением опасности.

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Об этом стало известно из видеопроекта "Украинский свидетель". Военный врач отметил, почему эмпатический человек никогда не сможет спасать жизнь других во время войны (чтобы смотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Саид Исмагилов, водитель и парамедик батальона "Госпитальеры" один из духовных лидеров украинских мусульман : в мирной жизни занимал должность муфтия Духовного управления "Умма", был президентом ВОО "Украинский центр исламоведческих исследований", вел общественную деятельность.

В начале полномасштабного вторжения Саид Исмагилов пришел к мечети, но она была пуста. Тогда же его знакомые предложили мужчине вывозить из Ирпеня раненых гражданских и военных.

"С марта 2022 года я начал работать на эвакуации. И продолжаю заниматься этим и поныне. Я считаю, что Бог выбрал меня спасать жизнь людей. Когда я был муфтием, то пытался спасать духовное будущее людей. Здесь приходится работать на несколько ином уровне, хотя и на духовном тоже", – говорит мужчина.

Обычно реанимобили — это эвакуация тяжелых раненых, нуждающихся в помощи уже в пути. С раненым в салоне работает врач, отвечающий за него.

Очевидно, что работа на реанимобиле может быть эмоционально очень тяжелой.

"Если ты не можешь видеть раненых, то эта работа не для тебя. Те, кто слишком сильно переживает и стряхивает, очень скоро сами становятся ранеными. Ты должен относиться к раненому, как к своей работе. Если я буду эмпатичным, то мои нервы закончатся за несколько дней.Да, случалось такое, что у меня вся машина была в крови. Но бывает по-разному, все зависит от участка фронта и плотности боевых действий.Как капеллан, я иногда разговариваю с ранеными. Но не надо думать, что это какие-то духовные разговоры: раненый к этому не готов, он скорее будет рассказывать о овощах, о том, кем он был в мирной жизни, как получил ранение, что у него болит", — объясняет мужчина.

Также Саид Исмагилов рассказал о том, почему наемники из ЧВК "Вагнер" охотятся на реанимобили.

"Дело в том, что им доплачивают за убийство врачей на войне. Вроде бы 100 или 150 долларов за каждого врача, но точных цифр я не знаю. Это уже не говоря о том, что обстрелы стабпунктов происходят постоянно и многие врачи погибают — как мужчины, так и женщины. Так, во время моей работы на стабилизационном пункте в Бахмуте во время обстрела погибли 4 врача, еще несколько получили ранения", — говорит Саид.

Боевые медики видят смерть каждый день и для них это становится обычным делом.

"Иногда приходится и переносить мертвых, и возить. Но до того, как стать парамедиком, я двадцать лет работал священником. Я прятал мертвых, мыл их. В том числе и тела близких людей. Умерший человек для меня — не конец света. Ты имеешь. с достоинством провести ее в последний путь, с молитвой. Здесь все то же – умершие, убитые. Мы должны провести их с достоинством и выполнять свою работу дальше", – говорит Саид.

Саид родом из Донецка. Но возвращаться в родной город он не собирается.

"Это не тот город, который я знал. Все, кто делал Донецк прекрасным городом, либо уехали, либо погибли. А дух города делают не стены, а люди. Вместо этого я планирую делать все, что могу, для деоккупации — не только Донбассу, но и Крыма, и остальных оккупированных россией украинских территорий", – говорит он.

В свое время герой сюжета учился в Москве: он окончил Московский высший духовный исламский колледж.

"Я никогда не думал, что россияне будут настолько органично воспринимать наше уничтожение. Но начиная с 2014 года, я уже таких иллюзий не питал. Тогда, в 2014, россияне воевали против украинской армии, а теперь это война против всего украинского народа. Но с нас они смеялись всегда — мол, никаких украинцев и украинского языка не существует. Иногда мне кажется, что россияне не понимают, что где-то в мире, кроме них, есть и другие люди", — рассуждает Саид.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне Череватый сообщил, что во время боев вблизи Бахмута украинские защитники ликвидировали 80 кафиров. Еще 99 ранены, один взят в плен;

– наемники ППК "Вагнер" продолжают отходить из Бахмута, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, поскольку российские наступательные операции в городе и вокруг него уменьшаются. В то же время РФ опрокидывает в этот район силы "ДНР" и усиливает фланги регулярными формированиями своей армии.

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