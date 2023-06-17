'Вагнеровцы' в панике убегали первыми: командир батальона 3-й ОШБр рассказал о боях под Бахмутом

Военные ВСУ успешно продвигаются по всем направлениям фронта, особенно под Бахмутом. Так, боец 3 штурмовой бригады Петр Горбатенко рассказал о побеге представителей ЧВК "Вагнер" с этого участка.

Видео дня

Об этом он сообщил в интервью. Перед штурмом военные проходили масштабную подготовку.

"Сначала была разведка. Затем war game в штабе. Мы делились на две части: одна играла за противника, другая – за нас. Мы отрабатывали несколько вариантов развития событий. Одновременно шла подготовка к штурму", – рассказал Петр Горбатенко.

Как отметил военный, раньше провести контрнаступление не позволяла погода – почва была слишком влажной. Как только условия стали благоприятными, защитники Украины перешли к штурмовым действиям.

"Когда двигался второй штурмовой батальон, с позиций сбежали [террористы] "Вагнера". Бежали в панике. Пригожин потом рассказывал, что это 72 бригада ВС РФ побежала. Да нет, – побежали именно подразделения "Вагнера", – отметил Петр Горбатенко.

Он объяснил, что это позволило перейти на этап с бронетехникой.

"Мы не просто по-глупому шли в лоб – "кто кого перестреляет". Мы провели маневр, обошли, перерезали им логистику, другие позиции выбили штурмом. На этих позициях противник был зажат, его постепенно уничтожали. Конечно, с предложением сдаться в плен. Потом повторили – без штурмов "в лоб", – добавил боец штурмовой бригады.

Напомним, ранее издание Sky News сообщило, что "стратегически неважный" Бахмут стоил России 60 тысяч военных убитыми и ранеными. Около трети из них были военнослужащими российской армии, остальные – это наемники, в частности, ЧВК "Вагнер".

Между тем, по подсчетам минобороны Британии, на каждые захваченные 48 см земли в Бахмуте войска РФ теряли солдата.