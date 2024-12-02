'Вариант быстрого прекращения войны': Столтенберг высказался по поводу территориальных уступок Украины России

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает допустимыми территориальные уступки Украины агрессору России для завершения войны. В то же время он отмечает важность того, чтобы Киев получил гарантии безопасности в обмен на "временные уступки землями".

Видео дня

По его словам, это может быть членство в Североатлантическом альянсе, но есть и "другие способы вооружить и поддержать украинцев". Такое мнение будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности высказал в интервью порталу Table.Briefings, вышедшем 1 декабря.

"Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не означает, что Украина должна отказаться от территории навсегда", – наметил Столтенберг путь, который, по его мнению, "может привести к миру".

Он поддержал требование украинского лидера Владимира Зеленского не уступать России никаких территорий в случае прекращения огня, но считает это маловероятным в связи с военной ситуацией в Украине.

"Нам необходима линия прекращения огня, и, конечно, эта линия в идеале должна включать все территории, ныне контролируемые Россией. Однако мы видим, что в ближайшем будущем это не совсем реалистично", – убежден дипломат.

При этом он считает очень важным, чтобы прежде украинское государство получило гарантии безопасности в обмен на временную уступку территорий агрессору РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения всех оккупированных территорий, включая Крым, сил украинской армии пока недостаточно. Он подчеркнул, что важно находить дипломатические решения, дополняющие военные усилия.

Еще раньше Зеленский отметил, что в интересах Украины будет вступить в процесс переговоров с оружием из Плана победы в достаточном количестве, дальнобойными ракетами, приглашением в НАТО и сильной поддержкой союзников. Только тогда, по его словам, "мы можем сесть и общаться".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!