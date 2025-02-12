'Важна беспилотная составляющая': в ОП рассказали о работе над ускорением поставок вооружения для ВСУ

В настоящее время существуют некоторые задержки с поставками определенных видов вооружения для Сил обороны Украины. Над ускорением этого процесса работает большая команда, также планируется масштабирование проектов беспилотных систем, которые очень важны в условиях войны с РФ.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента полковник ВСУ Павел Палиса в эфире телемарафона. Он отметил, что много людей сейчас работают над тем, чтобы ускорить доставку нужного Украине оружия, боеприпасов и других материальных средств.

Говоря о беспилотных системах, Палиса отметил то, насколько важна для войска и нашей обороны сейчас именно эта составляющая.

"Поэтому в первую очередь будут масштабироваться проекты беспилотных систем, их успешная деятельность будет анализироваться, их опыт – передаваться в другие подразделения. Таким образом мы сможем повысить качество работы всех беспилотных подразделений на всем переднем крае", – сказал он.

Заместитель главы ОП также напомнил о том, что ранее в соответствии с решением, принятым Ставкой верховного главнокомандующего, было прекращено формирование новых бригад.

"Основные усилия сейчас будут сосредоточены на доукомплектовании уже имеющихся бригад, тех, которые уже работают на переднем крае. Кроме того, те бригады, которые уже сформированы или (их формирование – Ред.) на заключительной стадии – будет продолжаться их подготовка с учетом тех моментов, которые мы имели в предыдущие разы", – заявил Палиса.

Как сообщал OBOZ.UA, концерн Rheinmetall объявил о поставке Силам обороны Украины новой партии из пяти машин Caracal. Это быстрые, маневренные и полноприводные тактические авиадесантные транспортные средства, которые могут использоваться для перевозки людей, обеспечения логистики или как медицинские автомобили.

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