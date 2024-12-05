'Важная бесперебойная поставка снарядов': Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе беседы они обсудили текущую ситуацию на фронте и дальнейшие шаги по поддержке Украины со стороны Альянса.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Зеленский сообщил Рютте о ходе боевых действий, в частности, на востоке Украины и в Донецкой области, а также об операциях в Курской области.

Он отметил важность эффективного использования дальнобойной артиллерии, которую Украина получила от международных партнеров, и акцентировал внимание на необходимости бесперебойной поставки снарядов калибра 155 мм, другого вооружения и техники для поддержки боевых бригад.

Президент Украины и Генсек НАТО договорились активизировать сотрудничество с партнерами по выполнению решений, принятых во время Вашингтонского саммита НАТО. Особое внимание было уделено усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы оградить страну от российских атак, особенно в зимний период.

Зеленский также поблагодарил Рютте за организацию заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе на уровне министров иностранных дел. Он отметил важность четких сигналов о дальнейшей военной поддержке и необходимости инвестиций в украинскую оборонную промышленность. Кроме того, президент отметил важность приглашения Украины в НАТО.

Накануне президент заявил, что российские террористы открыли " сезон" массированных ракетных ударов по нашей стране, пытаясь использовать зиму для давления на украинцев. Уже в декабре Украина получит несколько систем ПВО от своих партнеров и предпримет определенные меры по усилению воздушного щита.

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