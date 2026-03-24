'Важно, чтобы все договоренности по ПВО выполнялись вовремя': Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ на Украину. Фото

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку российских оккупантов, которая произошла в ночь на 24 марта. Он отметил, что в результате вражеского удара повреждения зафиксированы в 11 областях.

Глава государства подчеркнул, что для защиты людей нужно усиливать ПВО, поэтому партнеры должны вовремя выполнять все договоренности. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Продолжаются восстановительные работы после массированной российской атаки ночью в наших регионах. В Запорожье и Полтаве повреждены обычные многоэтажки, были пожары. Почти 40 дронов запустили по Шостке в Сумской области. В Слатино на Харьковщине ударили дроном по электропоезду. В общем повреждения зафиксированы в 11 областях", – написал президент.

Он добавил, что сейчас известно о гибели четырех человек, еще десятки получили ранения, среди них есть дети. В целом Россия запустила по Украине более 390 дронов и 34 ракеты различных типов, включая баллистические, крылатые и управляемые авиационные.

"И эти цифры однозначно говорят о том, что нужно больше защиты жизни от российских ударов. Важно продолжать поддержку Украины. Важно, чтобы все договоренности по ПВО выполнялись вовремя", – отметил украинский лидер.

