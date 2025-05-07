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Вечером враг ударил по Черкасской области: повреждено учебное заведение, побиты окна, ранен мужчина. Фото

Михаил Левакин
War
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Вечером враг ударил по Черкасской области: повреждено учебное заведение, побиты окна, ранен мужчина. Фото

К вечеру 7 мая российские оккупанты снова направили в Черкасскую область ударные дроны. Удар захватчиков пришелся по Умани и близлежащим селам.

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Из-за атаки по Паланской громаде и Дмитрушкам были повреждены медучреждение и учреждение образования, админздания, агропомещения и несколько авто. Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, предварительно в Паланской громаде обошлось без пострадавших.

"На месте работают службы, идет оценка ущерба", - отметил глава области.

Игорь Табурец добавил, что по воздушным целям противника работали наши силы ПВО.

Вечером враг ударил по Черкасской области: повреждено учебное заведение, побиты окна, ранен мужчина. Фото

Начальник Черкасской ОГА также показал места падения обломков вражеских беспилотников.

"В результате российской агрессии пострадала инфраструктура. В частности, поврежден корпус учебного заведения. Разбиты окна в жилом доме. В этом случае без обращений к медикам на данный момент", - добавил он.

Паланка - административный центр Паланской сельской громады, расположенная на обоих берегах одноименной реки, притоки Уманки, в 12 км к западу от города Умань. Здесь проживает более тысячи двести человек.

Вечером враг ударил по Черкасской области: повреждено учебное заведение, побиты окна, ранен мужчина. Фото

"В то же время в Дмитрушках обломками БПЛА ранен мужчина. Его доставили в больницу. Обследование территории продолжается", - отметил Игорь Табурец и призвал людей реагировать на предупреждения об опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики устроили атаку "Шахедами" на Черкассы. В городе прогремела серия взрывов, есть повреждения. Из-за атаки дронов в областном центре произошло сразу несколько пожаров: горели жилые квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный дом и сухая растительность.

В полиции показали видео с первыми минутами после вражеской атаки, снятое на нагрудные камеры.

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