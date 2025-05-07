Вечером враг ударил по Черкасской области: повреждено учебное заведение, побиты окна, ранен мужчина. Фото

К вечеру 7 мая российские оккупанты снова направили в Черкасскую область ударные дроны. Удар захватчиков пришелся по Умани и близлежащим селам.

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Из-за атаки по Паланской громаде и Дмитрушкам были повреждены медучреждение и учреждение образования, админздания, агропомещения и несколько авто. Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, предварительно в Паланской громаде обошлось без пострадавших.

"На месте работают службы, идет оценка ущерба", - отметил глава области.

Игорь Табурец добавил, что по воздушным целям противника работали наши силы ПВО.

Начальник Черкасской ОГА также показал места падения обломков вражеских беспилотников.

"В результате российской агрессии пострадала инфраструктура. В частности, поврежден корпус учебного заведения. Разбиты окна в жилом доме. В этом случае без обращений к медикам на данный момент", - добавил он.

Паланка - административный центр Паланской сельской громады, расположенная на обоих берегах одноименной реки, притоки Уманки, в 12 км к западу от города Умань. Здесь проживает более тысячи двести человек.

"В то же время в Дмитрушках обломками БПЛА ранен мужчина. Его доставили в больницу. Обследование территории продолжается", - отметил Игорь Табурец и призвал людей реагировать на предупреждения об опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики устроили атаку "Шахедами" на Черкассы. В городе прогремела серия взрывов, есть повреждения. Из-за атаки дронов в областном центре произошло сразу несколько пожаров: горели жилые квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный дом и сухая растительность.

В полиции показали видео с первыми минутами после вражеской атаки, снятое на нагрудные камеры.

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