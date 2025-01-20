Вечная память Героям: на войне погибли два защитника из Волыни

Российское полномасштабное вторжение в Украине забрало жизнь еще двух мужественных защитников нашей страны из Волынской области, которые до последнего вздоха боролись за Родину. Олег Гайдуков погиб во время проведения Курской операции, а Андрей Фещенко – в боях в Донецкой области.

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О потере сообщил мэр города Луцк Игорь Полищук на своем канале в Telegram. Городской голова выразил соболезнования семьям павших Героев.

Олег Гайдуков проживал в Луцке, родился 15 сентября 1981 года рождения. Мужчина был призван на военную службу в состав воинской части на должность наводчика десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода 6 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона.

Олег погиб 4 января при выполнении боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины в районе населенного пункта Никольской Курской области РФ.

Военный Андрей Фещенко проживал в населенном пункте Забороль Луцкой городской территориальной громады. Он был призван на военную службу в состав воинской части на должность гранатометчика 1 штурмового отделения 2 штурмового взвода 7 штурмовой роты.

Боец погиб 17 января 2025 во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Котлино Донецкой области.

Ранее стало известно, что в боях за Украину погиб крымскотатарский защитник по имени Длявер. У Героя остались жена и трое детей. С воином простились 18 января в Киевской области.

Также сообщалось, что в Киеве на Майдане простились с военным фотографом и оператором Русланом Ганущаком.

Кроме того, в боях за Украину погиб молодой воин из Украинки на Киевщине – 22-летний Даниил Кунченко с позывным "Амиго". Смерть защитник принял в Харьковской области 8 января, несколько часов не дожив до встречи с невестой, которая приехала его увидеть.

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