Вели стрелковый бой: под Бахмутом погибли пятеро беларуских бойцов полка Калиновского

В Бахмуте в боях с российскими оккупантами погибли пять беларуских добровольцев из полка Кастуся Калиновского. Четверо из них вели стрелковый бой и оказались под руинами разрушенного врагом здания.

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Пятый погибший, командир группы, ценой своей жизни обеспечил эвакуацию побратимов, которые во время боя получили ранения. Подробности сообщает пресс-служба полка Калиновского.

В боях в Бахмуте погибли пять беларуских добровольцев. Ранее четверо из погибших числились пропавшими без вести, сейчас же в полку Калиновского подтвердили их гибель.

Как рассказали в пресс-службе добровольческого подразделения, потери понес батальон "Волат", удерживающий позиции в Бахмуте Донецкой области.

"Воины полка Калиновского из батальона "Волат" удерживали позиции в Бахмуте. Наши побратимы сдерживали штурм оккупантов и вели стрелковый бой. По зданию, в котором находилась наша группа, отработала ствольная крупнокалиберная артиллерия врага. Произошел обвал здания. Часть наших бойцов оказалась под завалами", – рассказали в полку Калиновского.

Еще 17 мая в пресс-службе полка сообщили, что четверо воинов, находившихся в здании в момент обвала, числятся пропавшими без вести, но они точно не в плену. Тогда же там уточнили, что в ходе боев несколько беларуских добровольцев получили ранения разной степени тяжести, добавив, что их жизни ничего не угрожает.

В этом же сообщении было сказано, что еще один воин погиб.

Как оказалось, за то, чтобы вытащить раненых побратимов, отдал жизнь командир группы, отправившейся эвакуировать раненых после обрушения здания.

"Вторая группа вместе с медиками выдвинулась для эвакуации и оказания помощи. Четверо воинов остались под завалами, эвакуировать их было невозможно. В момент эвакуации и прикрытия отхода группы погиб командир группы. Он ценой своей жизни обеспечил возможность для эвакуации раненых", – рассказала спикер полка "Чабор".

Позже беларусы предприняли еще одну попытку забрать тела павших воинов.

"Позже была отправлена третья группа для разбора завалов и эвакуации тел погибших. Под плотным огнем и артиллерийскими обстрелами здание было полностью разрушено. Возможности забрать тела героев на данный момент нет", – сообщила "Чабор".

В полку подчеркнули, что остаются на связи с родственниками павших в бою побратимов. Имена Героев, отдавших жизни в борьбе за Украину, не называют из соображений безопасности их близких.

"Несмотря на наши потери, мы продолжаем путь к победе! Жыве Беларусь! Слава Украине!" – уверили беларуские добровольцы.

Напомним, 17 мая стало известно, что в Бахмуте погиб ветеран армии США, отставной сержант спецназа Николас Меймер. Ему было 45 лет. Последний год Меймер находился в нашей стране, обучая украинских добровольцев.

Также сообщалось, что в начале месяца под Бахмутом погибли двое добровольцев из Канады, которые служили в Интернациональном легионе.