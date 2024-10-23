Великобритания обучила уже третью группу украинских пилотов

Уже третья группа пилотов Военно-воздушных сил ВСУ завершила подготовку в Великобритании. На базе Королевских ВВС в Кренвелле прошла церемония выпуска подготовленных украинских пилотов.

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Об этом сообщил бывший главнокомандующий Вооруженными силами, посол в Соединенном Королевстве Валерий Залужный. Он добавил, что уже в ближайшие дни указанная группа будет в Украине, в бою.

"Победа на поле боя и как результат в войне добывается не только ежедневным трудом наших солдат, офицеров и волонтеров, но и видением наших будущих действий и подготовке к ним уже сегодня. Прямо сейчас мы получаем необходимое преимущество над нашим врагом. Мы находимся здесь, на авиабазе Кранвелл, именно ради наших будущих побед", – отметил Залужный, приветствуя украинских пилотов.

Он также поблагодарил британское правительство и народ за постоянную поддержку Украины, поскольку "именно благодаря этой поддержке мы продолжаем борьбу и имеем шанс на Победу".

"В любом случае, совсем скоро эти ребята пойдут в бой, и мы все будем молиться, чтобы они вернулись из боевых задач. Молиться будем мы, а летать, сражаться и побеждать будете вы. Я надеюсь, вы хорошо этому научились", – сказал Залужный.

На фото вместе с эксглавнокомандующим ВСУ стоят восемь военных. Очевидно, это и есть подготовленная группа пилотов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Валерий Залужный заявил, что нашей стране необходимо вступить в НАТО и альтернативы нет. Украина должна получить гарантии мира и безопасности на следующие 100 лет.

Также Залужный считает, что выйти из состояния "затяжной" войны с Россией сегодня "почти невозможно". И это следствие отношения стран НАТО, партнеров Украины к войне.

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