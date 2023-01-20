Великобритания рассматривает вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет класса ATACMS – CNN

В Великобритании выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности класса ATACMS. Лондон считает, что пора ускорить поставки Киеву необходимого вооружения.

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Об этом пишет CNN, ссылаясь на источники, знакомые с вопросом. Издание отмечает, что дискуссии среди союзников по поводу того, как далеко зайти в вооружении Украины, продолжаются, однако Британия занимает более самостоятельную позицию.

США все время отказывались отправлять в Украину ракеты большой дальности, известные как ATACMS, из-за опасений, что они могут использоваться для атак на цели на территории России, что приведет к эскалации конфликта между РФ и НАТО.

В то же время Лондон более перспективно относится к военной поддержке Украины. Так, некоторые британские официальные лица выразили готовность поставлять Киеву системы большей дальности, пишет издание.

До этого времени дискуссии о предоставлении Украине определенного вида вооружения проходили в тишине, поскольку Великобритания традиционно не хотела идти не в ногу с союзниками. Но в последнее время есть признаки того, что Лондон все более готов не обращать внимание на позицию США. Как известно, Великобритания официально объявила о поставках современных танков Украине.

"Сейчас пора ускориться и идти дальше и быстрее, оказывая Украине необходимую поддержку", – заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в интервью CNN перед визитом в Вашингтон на этой неделе.

"Эта война тянется уже давно. И сейчас пора довести ее до конца", – добавил Клеверли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

США ведут диалог с украинской стороной о поставках дальнобойных систем. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль на встрече с журналистами в Киеве 16 января.

Литва выступает за передачу Украине баллистических ракет дальностью до 300 км ATACMS. Также там указывают на необходимость предоставить ВСУ танки Leopard.

США, вероятно, планируют передать украинской армии ракеты GLSDB. Это вооружение имеет радиус действия примерно 160 км (100 миль).

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