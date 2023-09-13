'Великолепно горит и взрывается': в сети показали, как нацгвардейцы уничтожили 'непробиваемый' танк РФ, которым хвастались пропагандисты. Видео

Украинские воины не устают разрушать мифы о "непобедимости российского оружия". В этот раз нацгвардейцы ликвидировали "непробиваемый" российский танк Т-80БВМ.

Видео дня

За считанные дни до уничтожения этого танка российские пропагандисты сняли пафосный сюжет о том, что эту технику якобы не берут ни дроны, ни противотанковые комплексы Javelin и NLAW. Видео пропагандистов и реальные "испытания", проведённые бойцами Нацгвардии Украины, показал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Несколько дней назад российские пропагандисты опубликовали видео о "сверхсовременном и непробиваемом" танке Т-80БВМ. Аэроразведчики 27-й бригады Нацгвардии уже провели настоящее, а не постановочное испытание. Результат: Т-80БВМ прекрасно горит и взрывается. Бойцы Нацгвардии – настоящие мастера и в бою, и в разрушении российских фейков", – не без иронии отметил Клименко.

В пропагандистском сюжете от 10 сентября, посвященном испытаниям российского танка Т-80БВМ, пропагандисты кичились тем, что очередной "аналогов нет" оснащен "обновленным комплектом динамической защиты против кумулятива, новой крышей против Javelin и впервые – "глушилкой" против дронов".

"Ни одного пробития в ходе испытаний, Javelin и NLAW облажались", – хвастливо заявлял в пропагандистском ролике "эксперт" из РФ, присутствовавший на испытаниях.

Уже через два дня, 12 сентября, нацгвардейцы указали на место и "эксперту", и "непобедимому" российскому танку, с помощью нескольких сбросов с БпЛА, разложив его практически на атомы.

Напомним, ранее воины ВСУ захватили самый современный российский танк Т-90М "Прорыв" под Работино на Запорожье.

Также сообщалось, что в результате атаки по временно оккупированному Севастополю 13 сентября на судоремонтном заводе были поражены российский большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону", из которой оккупанты запускали по Украине ракеты.

Судя по первой фотографии с БДК "Минск" после ударов, в сообществе Oryx констатировали: корабль был не просто поврежден, а полностью уничтожен.