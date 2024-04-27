'Великолепно показывают себя': в ВСУ ответили на слухи об отводе с фронта танков Abrams

В Вооруженных силах Украины опровергли слухи об уводе американских танков Abrams с фронта. В армии отметили, что не намерены скрывать от оккупантов то, что "обычно заставляет прятаться их самих".

Об этом заявили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады в своем Telegram-канале. В бригаде также подчеркнули, что не будут комментировать публично, с какой целью, куда и что именно опрокидывают Вооруженные силы Украины.

"Танки прекрасно показывают себя на поле боя и мы точно не собираемся прятать от врага то, что обычно заставляет скрываться его самого. А тем более оставлять нашу пехоту без такой мощной огневой поддержки.

Но с какой целью, куда и что опрокидывают Вооруженные силы Украины – это не то, что мы будем комментировать публично", – сообщила 47-я ОМБр.

Также в бригаде призвали доверять только официальные источники информации.

Напомним, что издание Associated Press сообщило о том, что Украина временно отвела с поля боя американские боевые танки Abrams. Отмечалось, что одной из ключевых причин этого стала активизация применения россиянами беспилотников, что повышает угрозу выведения из строя или уничтожение этих боевых машин.

Ранее бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали, как работают на фронте американские танки Abrams. Уже больше месяца они разбирают на молекулы российских захватчиков и их технику.