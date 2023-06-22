Венгрия готовит ИПСО против Украины по обмену пленных: Лубинец раскрыл детали

Венгрия нарушила гуманитарное право, приняв от России 11 украинских пленных без предупреждения Украины. Кроме того, Венгрия готовит ИПСО, чтобы обвинить украинские власти в нежелании обмена военнопленными с Россией.

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Об этом заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона. Как отметил омбудсмен, украинская сторона наоборот систематически предлагает новые инициативы, передает списки пленных и заявляет о готовности к широкому обмену в рамках формата "всех на всех".

"Сейчас они (Венгрия. – Ред.), по моим данным, планируют запустить ИПСО по дискредитации властей Украины, Координационного штаба по обращению с военнопленными, что якобы РФ готова отдавать украинских военнопленных, но проблема – в Украине, что якобы нет инициативы", – сказал он.

Также Лубинец подчеркнул, что Венгрия должна была обязательно сообщить Украине о передаче от РФ украинских пленных на ее территорию. Он подчеркнул, что такое действие Венгрии нарушение гуманитарного права.

"Нельзя просто взять с территории РФ, забрать военнопленных. Даже если у вас были какие-то гуманитарные основания, то в первую очередь вы должны были проинформировать Украину", – заявил Лубинец.

Он также отметил, что Венгрия должна была сообщить об этом Международному Комитету Красного Креста, однако руководитель миссии МККК в Украине подтвердил во время встречи 22 июня, что ни от России, ни от Венгрии не была предоставлена информация о передаче 11 украинских военнопленных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Русская православная церковь и ее патриарх Кирилл (Гундяев) передали Венгрии украинских военнопленных без согласования с Украиной.

– В Венгрии со своей стороны подтвердили заявление российской православной церкви о передаче ей 11 украинских военнопленных. Процесс координировал венгерский вице-премьер-министр по церковным делам Жолт Шемьен.

– Впоследствии Украина установила местонахождение и фамилии пленных, которых Россия передала Венгрии. Информация была передана их родственникам и правоохранительным органам.

– В МИД Украины заявили, что 11 украинских военнопленных, которых Россия вывезла без ведома Киева, продолжают находиться на территории Венгрии. Они содержатся в изоляции, официальные дипломатические каналы страны игнорируют все обращения украинской стороны.

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