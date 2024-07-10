Вернулся домой на щите: на Донбассе погиб рядовой Виктор Гирич из Нетешина. Фото

На войне против российских оккупантов погиб еще один защитник из Нетешина Хмельницкой области Виктор Гирич. Солдат 1999 рождения во вторник, 9 июля, вернулся домой на щите.

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25-летний воин погиб от вражеской пули в бою за Украину 4 июля в селе Спорное Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщили в исполнительном комитете Нетишинского городского совета.

Виктор Гирич был стрелком-помощником гранатометчика стрелкового отделения стрелкового батальона в/ч А0693.

В гражданской жизни мужчина работал монтером путей на участке железнодорожного транспорта транспортного цеха Хмельницкой АЭС. В апреле 2019 был призван на срочную военную службу, а в 2020 подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

"Короткая биография…Как и каждый в его возрасте строил планы на будущее и до последнего дыхания верил в победу Украины. Виктор не успел создать семью. Судьба дала ему так мало, судьба не дала привычного многим счастья, но успела забрать жизнь, которую продолжалось всего 25 лет и оборвалось в бою за счастье других", – говорится в сообщении.

Военный верой и правдой боролся с оккупантами за Украину, за ее независимость, за жизнь и будущее каждого украинца, положив за это свое собственное.

"Провести Героя в последний путь на площадь перед зданием исполкома сошлась Нетишинская община... И снова щемяще "Пливе кача..." звучала над городом... Адски щемело в груди...Люди не сдерживали слез...В Соборе Святого архистратига Михаила и архангела Гавриила (ПЦУ) состоялся чин похорон по погибшему", – сообщили в горсовете.

9, 10 и 11 июля на территории Нетешинской городской территориальной громады объявили трехдневный траур.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июля очередное трагическое известие с фронта поступило в Нетешинскую громаду Шепетовского района. От полученных ранений в госпитале скончался Анатолий Андрощук.

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