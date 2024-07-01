Вражеская пуля оборвала жизнь 25-летнего защитника: на войне погиб Анатолий Андрощук из Нетешина. Фото

В понедельник, 1 июля, очередное трагическое известие с фронта поступило в Нетешинскую громаду Шепетовского района. От полученных ранений в госпитале скончался Анатолий Андрощук.

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Об этом говорится в сообщении Исполнительного комитета Нетешинского городского совета. Погибшему было всего 25 лет.

"27 июня в больнице Днепра умер 25-летний нетешинец Анатолий Андрощук, старший солдат механизированного отделения механизированного батальона в/ч 4007. Воин до последнего вздоха боролся за свою жизнь…" – отмечают в горсовете.

Ранение, вызванное выстрелом огнестрельного вражеского оружия, он получил в Донецкой области.

"Искренние соболезнования семье. Вашей печали сложно помочь, мы всем миром разделяем вашу боль. Вечная память Герою! Герои не умирают! Их подвиги остаются вечными в памяти нашего народа. Слава Украине! Героям слава!" – добавили в горсовете.

Там также отметили, что о дне и времени встречи Героя Анатолия Андрощука громаде будет сообщено дополнительно.

Напомним, в воскресенье, 30 июня, президент Владимир Зеленский указал, что соотношение потерь между украинцами и россиянами на поле боя сейчас составляет 1:6. Несмотря на то, что враг значительно превосходит количество людей и вооружения, украинская сторона более бережно использует свои ресурсы.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 30 июня, пришло печальное известие о том, что Закарпатье потеряло еще одного Героя войны. От полученных ранений в госпитале скончался Василий Игнатюк из села Верхнее Водяное на Раховщине.

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