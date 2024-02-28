Вернулись из Швейцарии, чтобы стать на защиту Украины: трое братьев из Закарпатья рассказали о боях с врагом и маминых молитвах. Фото

Братья Иван, Ярослав и Василий Гоблики из Закарпатья еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ вернулись в Украину из швейцарского Базеля, где работали на строительстве. Они сразу записались в ряды ВСУ добровольцами и ушли на фронт.

Как и в мирной жизни, на войне Гоблики тоже вместе, рассказывает hromadske. 38-летний Иван и 37-летние Ярослав и Василий в рядах 65 отдельной механизированной бригады.

Даже срочную службу братья начинали вместе с учебного центра Сухопутных войск. Правда, старший получил звание младшего сержанта и завершал "срочку" в Крыму, а младшие братья попали в Мукачевскую воинскую часть. После армии подались в заробитчане, работали в Венгрии, Чехии, Швейцарии.

Позывной Ивана – Кот. Но не животное, это сокращение другого слова. "В начале лета 2022-го, когда формировалась 65 бригада, я с братьями попал туда в роту охраны. Меня выбрали командиром взвода. Я с энтузиазмом выполнял свои обязанности, делился военным опытом, и побратимы дали мне позывной Комбат. Весной прошлого года, когда я работал на эвакуации раненых, озвучил по рации позывной. Мне сказали, что он очень громкий как для младшего сержанта. Подумал и выдал сокращенную версию позывного – Кот", – рассказал он.

Василий и Ярослав имеют позывные соответственно Псих и Удав. Оба увлекаются рыбалкой, поэтому, когда нет боевых задач, ищут водоем. Уловы разделяют с четырехлапыми братьями Шерханом, Васькой, Старухой, Миной, Амфиской и Сирком.

По словам братьев, оккупанты часто применяют психологические атаки: "Однажды слышим, что гудит дрон, а из него: "Сдавайтесь! Зеленскому не нужны ваши жизни". Мы в ответ только пошутили: "Как мы можем показаться, если у нас есть вкусное сало?"

Воины говорят, что на фронте узнали: россияне, несмотря на украинскую пропаганду, хорошо воюют, роют окопы. "Людей у них много, есть и преимущество в оружии, которого нам очень не хватает", – добавляют братья.

Однако очень помогает воевать поддержка с тыла. "Когда нас без остановки обстреливали в течение восьми часов, мы подумали, что выжили чудом. У нас мама – большая верующая, она всегда ходит в церковь и молится за нас. Ее молитва – наш самый большой оберег", – считает Иван.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство США считает, что ситуация на поле боя в Украине "очень ужасная". Из-за нехватки боеприпасов воинам Вооруженных сил Украины приходится принимать сложные решения.

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