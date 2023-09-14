Вернулся на щите: в боях в Херсонской области погиб украинский защитник с позывным 'Кобзарь'. Фото

В боях против российских оккупантов на Херсонском направлении погиб военный из Ривненщины Руслан Красовский с позывным "Кобзарь". Боец находился в составе штурмового батальона и попал под контрбатарейный огонь противника.

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Трагическое известие сообщили в Facebook Здолбицкого сельского совета, откуда был родом Герой. Также на своей странице о потере написал друг военного Юрий Шадый.

Последний сообщил, что Красовский вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения. Сначала служил в 104-й, а позже в 112-й бригаде ТРО, в подразделении со многими пластунами. Боец был солдатом минометного расчета и участвовал в тяжелых боях в Белогоровке и Бахмуте.

"Мы потеряли не только друга и брата, мы потеряли того, кто был сословным хребтом, солью нашего народа, глубоко себя идентифицировавшего с Украиной, нашей историей и традицией. Мы потеряли героя, вступившего в кровавый тан с московским врагом не 24 февраля 2022 года и не в 2014 году, а с момента, когда об Украине только позволили мечтать и говорить", – трогательно написал Шадый.

По его словам, с начала 90-х годов, Руслан Красовский активно участвовал в создании первых милитарных подразделений Украинского казачества "Волынская Сечь", осуществлял деятельность в Здовбицкой сотне, ведь понимал угрозу со стороны Москвы в становлении молодого государства.

Также погибший Герой был активным участником Оранжевой революции и Революции достоинства в составе 35 сотни самообороны Майдана, в утро расстрелов находился на Институтской, и спустя еще месяц помогал обеспечивать безопасность столицы.

"Друг Кобзарь, жил как украинский националист и успел сделать все, что должен сделать настоящий украинец – построить дом, воспитать сына, посадить дерево, ну а москалей он "накрошил" и за себя и за всех искалеченных московской оккупацией здовбичан", – отметил Шадый.

Напомним, в боях за Украину на Бахмутском направлении погиб воин 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным "Фарш". 30-летний защитник был родом из Одессы. В последнем интервью он сказал, что не боится погибнуть.

Известно, что "Фарш" родился 5 февраля 1993 года. Он отправился защищать Украину с началом полномасштабного вторжения. Первый свой бой принял на Киевщине в селе Мощун.

"Пусть лучше узнают, что я погиб, чем что я сдался", – говорилось на его странице в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 30-летний украинский защитник из Кировоградщины Максим Николенко погиб на фронте. Трагедия произошла 5 сентября, когда Максим Николенко выполнял боевое задание в районе поселка Новодонецкое Краматорского района Донецкой области.

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