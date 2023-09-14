Вернулся на щите: в боях за Украину погиб защитник с Черкасщины. Фото

На войне против российских оккупационных войск погиб еще один защитник Украины. Это Булавка Олег Владимирович из Черкасской области.

Трагедия произошла 10 сентября 2023 года. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Тальневской городской территориальной громады. Участок фронта, где не стало Героя, не называется.

"Со скорбью и невыразимой болью сообщаем о потере в громаде: на войне с российским оккупантом во время выполнения боевого задания, мужественно исполнив свой долг в бою за Украину, погиб наш земляк, отважный воин", – написали представители местной власти.

Олег Булавка проживал в селе Глубочок недалеко от города Тальное Черкасской области.

Похороны воина назначены на пятницу, 15 сентября. Начало церемонии прощания – в 10:00 в городе Тальное, возле памятника Героям Небесной Сотни и Защитникам Украины.

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"Покойся с миром, друг! Вечная память! Ты был хорошим товарищем!" – написал в комментариях побратим и земляк украинского защитника по имени Дмитрий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В районе Новомайорского на Донетчине погиб воин Александр Григоряк. Житель Черновицкой области получил несовместимые с жизнью ранения во время вражеского артиллерийского обстрела.

– 9 сентября вблизи села Белая Гора Краматорского района Донетчины свой последний бой принял военнослужащий из Львовской области Василий Черный. 23-летний защитник стал в ряды украинского войска еще в 2021-м.

– В боях против российской оккупационной армии также погиб Сергей Иванюк. Без отца осталось двое детей. Воин проживал в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.

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