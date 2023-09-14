newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Вернулся на щите: в боях за Украину погиб защитник с Черкасщины. Фото

Дарья Дурова
War
1 минута
14,3 т.
На щите вернулся воин Олег Булавка

На войне против российских оккупационных войск погиб еще один защитник Украины. Это Булавка Олег Владимирович из Черкасской области.

Трагедия произошла 10 сентября 2023 года. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Тальневской городской территориальной громады. Участок фронта, где не стало Героя, не называется.

"Со скорбью и невыразимой болью сообщаем о потере в громаде: на войне с российским оккупантом во время выполнения боевого задания, мужественно исполнив свой долг в бою за Украину, погиб наш земляк, отважный воин", – написали представители местной власти.

Олег Булавка проживал в селе Глубочок недалеко от города Тальное Черкасской области.

Похороны воина назначены на пятницу, 15 сентября. Начало церемонии прощания – в 10:00 в городе Тальное, возле памятника Героям Небесной Сотни и Защитникам Украины.

Погиб украинский военнослужащий Олег Булавка
Видео дня

"Покойся с миром, друг! Вечная память! Ты был хорошим товарищем!" – написал в комментариях побратим и земляк украинского защитника по имени Дмитрий.

Вечная память защитнику страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В районе Новомайорского на Донетчине погиб воин Александр Григоряк. Житель Черновицкой области получил несовместимые с жизнью ранения во время вражеского артиллерийского обстрела.

– 9 сентября вблизи села Белая Гора Краматорского района Донетчины свой последний бой принял военнослужащий из Львовской области Василий Черный. 23-летний защитник стал в ряды украинского войска еще в 2021-м.

– В боях против российской оккупационной армии также погиб Сергей Иванюк. Без отца осталось двое детей. Воин проживал в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!