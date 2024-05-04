Вероятно, вместе с F-16: NYT узнало, когда Украина может получить новые системы Patriot

Около 70 украинских военнослужащих отправились в Германию, чтобы пройти полуторамесячный курс обучения на зенитных ракетных комплексах Patriot. Ожидается, что эти системы ПВО прибудут на поле боя в Украину уже в конце июня.

На Западе прогнозируют, что новые Patriot могут приехать в Украину одновременно с поставками истребителей F-16. Об этом сообщает The New York Times.

По словам начальника отдела наземной противовоздушной и противоракетной обороны в штабе ВВС Германии полковника Яна-Хенрика Сухордта, процесс обучения украинских военных на ЗРК Patriot ускоряется по сравнению с шести-девятимесячным курсом, который обычно проходят немецкие военно-воздушные силы. После завершения обучения немецким войскам обычно требуется около двух дней, чтобы доставить ракетные установки, радары и другие детали в логистический центр в Польше и передать их украинским военным для перевозки через границу.

По предварительным данным, новый ЗРК Patriot прибудет в Украину не раньше конца июня. Поставка системы противовоздушной обороны может совпасть с поставкой еще одной крупной системы вооружения, которую Украина давно требовала: истребителей F-16. Однако речь идет о небольшом количестве боевых самолетов.

Также известно, что накануне в Польшу прибыла новая партия ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot из Испании. По словам высокопоставленного испанского чиновника, они скоро окажутся на украинском фронте.

Напомним, Соединенные Штаты продолжают поощрять страны, обладающие системами противоракетной обороны Patriot, предоставить часть из них Украине для усиления возможностей ПВО. Министр обороны США Ллойд Остин обратился к европейским союзникам с такой просьбой.

Ранее сообщалось, что израильские воздушные силы планируют избавиться от своих устаревших систем противоракетной обороны Patriot – сделать это они собираются уже в ближайшие месяцы. Эти батареи заменят "более совершенными средствами противовоздушной обороны".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине возможно производство американских систем Patriot и ракет к ним. Соответствующие переговоры между украинской стороной и партнерами активно проводятся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!