'Я лично разговаривал с лидерами стран': Остин заверил, что США продолжают искать для Украины системы Patriot

Соединенные Штаты продолжают поощрять страны, обладающие системами противоракетной обороны Patriot, предоставить часть из них Украине для усиления возможностей ПВО. Министр обороны США Ллойд Остин обратился к европейским союзникам с такой просьбой.

Об этом глава Пентагона сказал в ходе слушаний в Комитете вооруженных сил Палаты представителей США 30 апреля.

"Есть страны, которые имеют Patriot, и мы продолжаем вести переговоры с этими странами. Я лично разговаривал с лидерами нескольких государств в последние две недели, поощряя их уступить большее количество средств или предоставить больше средств", - сказал американский министр.

Остин не стал называть эти страны в целях безопасности. Однако известно, что установки Patriot имеют Испания, Греция, Германия, Нидерланды, Польша и Швеция.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что партнеры Украины значительно активизировали усилия по предоставлению нашей стране систем противовоздушной обороны для защиты от атак России. Такой интенсивности работы от союзников по предоставлению ПВО не было изначально полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине возможно производство американских систем Patriot и ракет к ним. Соответствующие переговоры между украинской стороной и партнерами активно проводятся.

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