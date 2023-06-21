Вертолеты ВСУ оборудуют противоракетной системой AMPS: что о ней известно

Украинские военные вертолеты оснастят самой современной немецкой бортовой системой защиты AMPS. Она включает в себя 16 сенсорных технологий обнаружения и самозащиты и обезопасит экипажи от широкого спектра угроз, включая ракеты.

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Речь идет о контракте стоимостью в несколько десятков миллионов долларов. Подробности сообщили на сайте производителя систем AMPS – немецкой компании HENSOLDT.

Согласно сообщению, заказ на оснащение украинских военных вертолетов самыми современными сенсорными технологиями обнаружения и самозащиты включает 16 сенсорных решений AMPS (бортовой противоракетной системы). Стоимость заказа составит несколько десятков миллионов долларов.

В компании подчеркнули: эти поставки обеспечат Вооруженные силы Украины современной техникой, крайне важной в условиях современной войны.

Интеграцию систем в украинские вертолеты будет осуществлять чешская компания LOM PRAHA.

"С поставкой AMPS мы обеспечиваем повышение обороноспособности украинских вертолетов. Впервые интегрируясь с этой платформой, мы защищаем экипажи от широкого спектра угроз, особенно от ракет класса "земля-воздух" и "воздух-воздух", – подчеркнула управляющий директор HENSOLDT Optronics GmbH Таня Альтманн.

Бортовая противоракетная система AMPS – это гибкая автономная система самозащиты для вертолетов и самолетов. Ее модульная конструкция позволяет легко конфигурировать систему в соответствии с конкретными эксплуатационными требованиями и для различных профилей задач.

"Частями сенсорного решения AMPS являются датчик обнаружения запуска ракет (MILDS), усовершенствованный блок управления и отражения (ACDU) и система активного подтверждения (MACS), которая определяет дальность и скорость обнаруженных ракет и устраняет ошибочные тревоги. Существующие системы выдачи контрмер (CMDS) на вертолетах могут продолжать работать с текущей конфигурацией AMPS", – рассказали в компании.

Там также отметили, что чаще всего потери вертолетов в зонах боевых действий в последнее время происходили в результате использования противником инфракрасных ракет класса "земля-воздух". Вдобавок, все большее распространение в районах боевых действий приобретает использование лазерных и радиолокационных угроз.

"Для надежного обнаружения этих угроз AMPS можно оснастить ракетными, лазерными и радиолокационными системами предупреждения, чтобы обеспечить лучшую возможную защиту с помощью быстрого обнаружения. HENSOLDT уже защищает более 2000 различных летающих платформ с помощью AMPS", – отметили разработчики системы.

Напомним, 21 июня стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи.

Среди предоставленного оружия – два тягача для танков MAN HX81 и прицепы к ним, тысяча артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм, 6 автомобилей для патрулирования границы, а также не указанное количество 155-мм высокоточных управляемых боеприпасов Vulcano.

Кроме того, Берлин планирует предоставить Украине ракеты для ПВО Patriot. В правительственном сообщении количество ракет не указано, однако ранее министр обороны страны Борис Писториус ранее заявлял, что Германия предоставит Украине ракеты для Patriot, получить их украинская армия должна "немедленно".