Вездеходы, тягачи и системы обнаружения дронов: Германия предоставила Украине новый пакет помощи

В Германии объявили об очередной партии военной помощи Украине. На этой неделе Силы обороны Украины получили новые вездеходы, тягачи и системы обнаружения дронов.

Переданы также дополнительные терминалы спутниковой связи, рюкзаки и аптечки. Подробности обнародованы на сайте правительства Германии.

Согласно обновленной информации, Берлин на этой неделе передал Украине:

4 гусеничных вездехода повышенной проходимости Bandvagn 206 (BV206) (общее количество на вооружении ВСУ составляет уже 46 единиц)

82 терминала спутниковой связи SatCom (всего передано уже 198)

4 автомобиля для пограничной службы (всего 211)

50 систем выявления дронов (163 передано за все время полномасштабной агрессии РФ)

2 танковых тягача 8x8 HX81 и 2 прицепа для танков (теперь их 64 и 59 соответственно)

100 000 аптечек (всего передано 400 000)

27 477 рюкзаков

Также в немецком правительстве отметили, что продолжают подготовку к передаче Украине еще одного ЗРК Patriot.

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Всего на этот год на военную поддержку Украины в Германии выделили около 5,4 млрд евро ( в 2022 году на эти нужды Берлин потратил около 2 млрд евро). На последующие годы запланировано выделение порядка 10,5 млрд евро

"Эти средства в первую очередь должны быть использованы для военной поддержки Украины. В то же время они используются для финансирования замены переданной в Украину военной техники из запасов Бундесвера для Бундесвера, а также взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), который, в свою очередь, может быть использован для возмещения расходов стран-членов ЕС на вспомогательные услуги для Украины", – отмечено на сайте правительства ФРГ.

Напомним, 11 октября стало известно, что правительство Германии заказало для Украины 150 тыс. артснарядов на "сотни миллионов евро". Речь идет о более 100 тысяч 155-мм снарядов, а также дополнительных осколочно-фугасных снарядах DM 121, которые по заказу правительства изготовит немецкий производитель Rheinmetall.

В компании заявили, что первая партия из "десятков тысяч" снарядов будет изготовлена до конца этого года, а остальные – уже в 2024-м.