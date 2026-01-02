Видео на полмиллиона: в ГУР раскрыли детали спецоперации по сохранению жизни командира РДК Дениса Капустина

Украинские разведчики провели многоэтапную спецоперацию, направленную на сохранение жизни командира "Российского добровольческого корпуса" Дениса Капустина и разоблачение агентурной сети страны-агрессора России. Ключевым элементом плана стала инсценировка его гибели.

Подробности операции рассказали в Telegram-канале ГУР. В сообщении отмечается, что разведчики подготовили и выполнили сложный сценарий из нескольких этапов.

Подробности операции

Разведчики создали легенду о якобы гибели Дениса Капустина. Благодаря этому удалось не только сохранить ему жизнь, но и ввести в заблуждение россиян.

Чтобы подтвердить "гибель" командира РДК, украинская сторона подготовила видео с использованием двух дронов. Один из них попал в микроавтобус, внутри которого, по легенде, находился Капустин. В то же время другой БПЛА зафиксировал кадры горящего транспорта.

Полученный видеоматериал убедил заказчиков преступления. После этого они заплатили полмиллиона долларов за "выполненный заказ". Как отмечают в ГУР, средства потратят на нужды спецназовцев.

Что предшествовало

27 декабря в РДК сообщили о гибели своего командира. Военные отметили, что жизнь Дениса Капустина оборвалась ночью на Запорожском направлении в результате попадания российского дрона.

"Сегодня ночью на Запорожском направлении фронта во время выполнения боевого задания героически погиб наш командир – Денис WhiteRex Капустин. По предварительным данным, прилет FPV-дрона", – сообщили тогда в РДК.

Однако 1 января выяснилось, что Денис Капустин жив, а его "гибель" была удачной спецоперацией ГУР. Убийство командира заказали российские спецслужбы и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов. В результате спецоперации ГУР, которая длилась более месяца, удалось спасти жизнь Капустина и "оставить в дураках" российских силовиков.

Кто такой Денис Капустин

Денис Евгеньевич Капустин (известный также как Денис Никитин или White Rex) – российский ультраправый активист, командир Российского добровольческого корпуса.

Родился он в Москве в 1984 году. Когда Денису исполнилось 17 лет, его семья переехала в Кельн. Там, в Швейцарии, Капустин, в частности, осуществлял боевую подготовку членов правой швейцарской националистической партии (PNOS).

Капустина часто обвиняли в поддержке неонацистской идеологии. Сам он, как писали СМИ, "часто называл себя националистом, который борется за Россию, принадлежащую этническим русским" – и "отвергал характеристику себя как неонациста и сторонника превосходства белой расы".

Капустин был соратником русского националиста Максима "Тесака" Марцинкевича.

В бурную зиму 2013-2014-го Капустин поддержал Революцию Достоинства, а с 2017 – перебрался жить в Украину.

В Украине Капустин занимался общественной деятельностью и организовывал соревнования по единоборствам.

Когда его историческая родина начала полномасштабное вторжение в суверенную Украину в 2022-м, Капустин решил защищать землю, которая стала ему почти родной. Он основал и возглавил РДК, куда входили россияне, целью которых был крах путинского режима и "Россия без Путина".

В том же 2022-м, в августе, РДК вошел в состав ГУР МОУ.

В марте 2023 года Капустин вместе с несколькими членами РДК провел рейд в Брянской области РФ, а в мае вместе с другими добровольцами-россиянами продемонстрировал, что государство-агрессор не способно защитить собственные границы, войдя в Белгородскую область.

После первого рейда Капустина Москва внесла в "список террористов". А 16 ноября 2023 года Денис Никитин заочно получил пожизненный срок заключения в России. Процесс проходил в закрытом режиме, а о его начале журналисты узнали случайно.

Командира РДК российский суд признал виновным в госизмене (статья 275 УК), покушении на теракт (часть 3 статьи 30; пункт "а" части 2 статьи 205 УК), обучении террористической деятельности (статья 205.3 УК), создании террористического сообщества (часть 1) и приобретении взрывчатки (пункт "а" части 3 статьи 222.1 УК).

