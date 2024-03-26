Видно место прилета: OSINT-аналитики опубликовали спутниковые снимки пораженного корабля РФ 'Иван Хурс'

Во время массированного удара по военным объектам российских захватчиков во временно оккупированном Крыму в ночь на 24 марта Силы обороны поразили несколько российских военных кораблей. Среди них – средний разведывательный корабль "Иван Хурс".

На спутниковых снимках, сделанных после атаки, видно, что прилет пришелся в заднюю часть судна. Кадры до и после удара с анализом зафиксированных повреждений опубликованы аналитиками команды КиберБорошно.

"На спутниковых снимках за 24.03 можно увидеть пораженный разведывательный корабль "Иван Хурс". Место прилета видно в задней части судна. Для сравнения мы взяли снимок за 23.03", – отметили OSINT-исследователи.

Они также указали точные координаты, где находился атакованный разведывательный корабль оккупантов: 44.61329,33.52901.

Российский средний разведывательный корабль ближней, дальней морской и океанской зоны "Иван Хурс" стал первым серийным кораблем проекта 18280. Его предназначение – выполнение задач по обеспечению связи и управлению флотом, ведению радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежке за компонентами американской системы ПРО.

Корабль назван в честь начальника Разведывательного управления Главного штаба ВМФ СССР в 1979-1987 годах вице-адмирала Ивана Хурса. На воду корабль был спущен в мае 2017 года, в эксплуатацию он введен в июне 2018 года.

Утром 24 мая 2023 года Силы обороны тремя беспилотными катерами атаковали этот корабль в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. В российском минобороны признавать повреждения "Ивана Хурса" отказались, заявив, что все три беспилотных аппарата якобы были уничтожены. Это утверждение в ведомстве, возглавляемом Сергеем Шойгу, подкрепили 10-секундным роликом, зафиксировавшим уничтожение одного дрона.

В ответ 25 мая украинские воины показали свой ролик, на котором один из морских беспилотников достигает левой кормы корабля. И хотя результатов столкновения на кадрах не видно, видео поставило под вопрос утверждение государства-агрессора.

Напомним, утром 24 марта Генштаб подтвердил успешный удар по центру связи оккупантов в Крыму ночью, также были поражены корабли "Ямал" и "Азов". Впоследствии в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины констатировали, что в случае с БДК "Ямал" повреждения носят критический характер, пробоина обусловила крен.

Тем временем российские паблики начали сообщать, что, кроме "Азова" и "Ямала", во время атаки в ночь на 24 марта был поражен также российский корабль "Иван Хурс". И 26 марта спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук поражение подтвердил. По его словам, в результате удара было повреждено "кормовое разведывательное оборудование", поэтому "выполнение задач по профилю под вопросом, выполнять в ближайшее время он их не сможет".

В то же время, по словам Плетенчука, ВСУ ударили по кораблю "Константин Ольшанский". До 2014 года этот большой десантный корабль входил в состав украинского флота, однако во время оккупации Крымского полуострова захватчики его присвоили. Год назад, на фоне утрат своего Черноморского флота, россияне начали восстанавливать украденный у Украины корабль. Чтобы его не использовали против нашего государства, по судну был нанесен удар ракетой "Нептун". Степень повреждений, полученных кораблем, устанавливается.