Видят взрывчатку даже под землей: какие современные дроны используют для разминирования Николаевщины

Юг Украины остается одним из самых заминированных после начала полномасштабной войны. Для безопасного и точного обнаружения мин и остатков взрывоопасных предметов на этих территориях используют современные технологии.

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В частности, в Николаевской области, чтобы эффективно искать взрывоопасные предметы, операторы противоминной деятельности используют инновационный беспилотный авиационный комплекс с современным магнитометром. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Этот беспилотный авиационный комплекс способен обнаруживать взрывчатку даже под землей, что значительно увеличивает качество обследования. Его применяют при предварительном (нетехническом) осмотре деоккупированных территорий, когда необходимо быстро оценить уровень загрязнения взрывоопасными предметами.

Как пояснил представитель Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Владимир Манжос, использование этого комплекса делает обследование не только более эффективным, но и более безопасным для специалистов. Дрон пролетает над участком по заданному маршруту, сканируя его с помощью чувствительного магнитометра, регистрирующего изменения магнитного поля на ширине до 2 метров.

Беспилотник с прикрепленным магнитометром летит по заранее заданному маршруту над проверяемым участком. Во время полета он постоянно измеряет магнитное поле Земли в полосе шириной в 2 метра и точно фиксирует координаты каждого показателя. Благодаря этому устройство может найти взрывоопасные предметы не только на земле, но и под ней.

Такой беспилотник с магнитометром в один день может проверить более 10 гектаров территории. После облета вся собранная информация обрабатывается с помощью специальной компьютерной программы. На основе этих данных создается точная карта обследованного участка. На ней показаны места, где могут находиться мины или другие взрывоопасные предметы. В случае необходимости саперы используют эту карту для составления отчета о проверенной территории.

В Херсонской области также продолжается разминирование освобожденных территорий силами украинских спасателей. В этой опасной работе им существенно помогает бронированная машина GCS-200. Этот гусеничный комплекс обезвреживает взрывчатку и минимизирует угрозы личному составу, поэтому его применяют там, где слишком рискован для человека.

GCS-200 – это беспилотная, дистанционно управляемая платформа. Управление ею производит один оператор с помощью двух джойстиков и кнопок на передатчике радиопульта.

Как сообщал OBOZ.UA, США начали масштабную "дроновую" реформу своих Сухопутных сил, используя уроки войны в Украине. Соединенные Штаты планируют вооружить свою армию тысячами беспилотников за счет отказа от запланированных контрактов на бронетехнику.

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