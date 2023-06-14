Вклад в систему ПВО: Нидерланды закупят для Украины четыре РЛС VERA-NG

Нидерланды вносят свой вклад в усиление противовоздушной обороны Украины. Амстердам выделяет средства на закупку для Киева радиолокационных комплексов VERA-NG.

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Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов. Речь идет о закупке четырех РЛС на сумму 150 млн евро.

Кроме того, в оборонном ведомстве отметили, что в четверг, 15 июня, во время контактной группы по обороне Украины (UDCG) будет объявлено, что Нидерланды выделят 40 миллионов евро на закупку оборудования противовоздушной обороны в рамках многостороннего партнерства. Эту технику доставят в Украину "в очень короткие сроки", отметили в Минобороны.

Радиолокационный комплекс VERA-NG

Сегодня противовоздушная оборона и пассивное наблюдение являются важнейшими элементами военных операций и операций безопасности.

VERA-NG от компании ERA решает эту проблему, предоставляя передовую и современную систему пассивного наблюдения, предназначенную для обнаружения, определения местонахождение, идентификации и отслеживания воздушных, наземных и морских целей.

Система VERA-NG состоит из трех ресиверов сигналов излучения (станций) 360-градусного охвата азимутом.

В центре размещается командный пост с собственной станцией, который принимает и обрабатывает всю информацию от станций.

Расчеты системы передают боевым постам ПВО данные по выявленным целям с координатами дальности, азимута и высоты.

Технические характеристики системы:

дальность обнаружения целей – 400 км с точностью до 20 м,

диапазон рабочих частот – от 88 МГц до 18 ГГц,

количество целей одновременного сопровождения – до 200,

время обновления информации – от 1 до 5 секунд.

РЛС может работать в любых погодных условиях. Система излучает нулевую электромагнитную энергию, что делает ее "невидимой".

Как сообщал OBOZREVATEL, Нидерланды, возможно, поставят Украине истребители F-16 после обучения пилотов. Однако окончательное решение о развертывании еще не принято.

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