'Вместе приближаем победу': Умеров рассказал о достижениях в производстве оружия и усилении позиций Украины в 2025 году

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что правительством созданы условия для собственного производства дальнобойных ракет и дронов, изготовление 155-мм боеприпасов, комплексов ПВО, РЭБ, тяжелой бронетехники и артиллерии. Также есть важные достижения по итогам переговоров с партнерами по военной поддержке Киева. Все эти результаты позволят усилить позиции Сил обороны в 2025 году.

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Соответствующее заявление Умеров обнародовал 28 ноября на официальной странице Facebook. "По результатам многочисленных встреч и переговоров, которые мы провели в течение осени, уже есть результат, который будет использоваться для обеспечения Сил обороны в 2025 году", – написал министр.

Он также назвал ключевые результаты, которые должны усилить наши позиции в следующем году.

В частности, страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – выделят по 0,25% ВВП на поддержку Украины.

Великобритания будет выделять по 3 млрд фунтов стерлингов ежегодно до 2031 года.

Дания к 2028 году – 8,7 млрд евро. В 2025 году военная помощь составит 2,2 млрд евро, включая совместные проекты и инвестиции по "датской модели 2.0", рассказал Умеров.

От Европейского Союза в начале года Украина получит второй транш военной помощи стоимостью 1,9 млрд евро.

Эта сумма будет потрачена на закупку боеприпасов, систем противовоздушной обороны, ракет, а также на поддержку оборонной промышленности Украины.

НАТО выделит до 500 млн евро в рамках комплексного пакета помощи на 2025 год.

Нидерланды – 4 млрд евро на период 2024-2026 годов, Германия – 4 млрд евро прямой военной помощи.

Норвегия со своей стороны увеличит поддержку до 30 млрд норвежских крон (2,7 млрд долларов).

Соединенные Штаты выделят 5,5 млрд долларов военной помощи.

От Швеции для Украины предусмотрена трехлетняя рамочная программа на 75 млрд шведских крон (7,5 млрд долларов), или 2,5 млрд долларов ежегодно.

"Только за последние недели мы провели ряд важных встреч с союзниками, направленных на определение ключевых оборонных потребностей, анализ предварительной помощи и разработку новых форматов сотрудничества. Одним из примеров новых альянсов стала коалиция Северная группа и Украина: 12 стран – Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, Эстония, Латвия, Литва, Германия, Нидерланды, Польша и Великобритания – объединяют усилия по укреплению безопасности Украины", – рассказал министр обороны.

Также, по его словам, идет активная работа в рамках коалиций способностей в формате "Рамштайн".

"Отдельное направление – развитие украинской оборонной промышленности. Мы уже создали условия для производства дальнобойных ракет и дронов, изготовление 155-мм боеприпасов, локализации производства систем ПВО, ракет, тяжелой бронетехники и артиллерии, развития роботизированных комплексов, систем РЭБ и радаров", – сообщил Умеров.

Он добавил, что "датская модель" закупки украинской продукции для нужд Сил обороны доказала свою эффективность, инвестируя в оборонный сектор Украины.

"Украина уверенно укрепляет свои позиции на всех фронтах благодаря героизму наших воинов и непоколебимой поддержке союзников. Вместе мы приближаем победу над российскими захватчиками и гарантируем безопасность в Европе. Спасибо всем партнерам за преданность общим ценностям. Наша цель – справедливый мир и победа", – подытожил руководитель Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 ноября стало известно, что Умеров отправился с визитом в Южную Корею. По данным СМИ, делегация должна передать Сеулу список оружия, что могло бы изменить ситуацию на поле боя в условиях "тяжелой зимы".

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