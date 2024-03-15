Вместо дома – руины, есть жертвы: появилось новое видео последствий атаки 'Шахеда' на Винницкую область

Российские оккупационные войска вечером 14 марта нанесли удар по Винницкой области. Во время вражеской атаки дрон-камикадзе оккупантов попал в жилой дом.

Видео с места инцидента опубликовали в Telegram-канале Радио Свобода. Известно, что в результате атаки в области два человека погибли, еще трое получили ранения и были госпитализированы.

На опубликованных кадрах с места инцидента видно, что вместо двухэтажного дома на месте атаки остались только руины. Обломки и оконные рамы от ударной волны разбрасывало на десятки метров у дома. Также были разбиты автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 14 марта страна-агрессор Россия атаковала Украину 27 дронами-камикадзе типа Shahed, во многих регионах работала ПВО. Во время этого воздушного нападения в Винницкой области произошло повреждение гражданской инфраструктуры, есть жертвы.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска в ночь на четверг, 14 марта, в очередной раз атаковали Харьковскую область. Захватчики совершили целенаправленные массированные атаки беспилотниками на телекоммуникационную и радиоинфраструктуру региона.

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