Вместо МСЭК будет команда врачей: в Минздраве рассказали, какие реформы планируют, и назвали сроки

Правительство рассматривает законопроект о реформе медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Предполагается, что вместо МСЭК в Украине будет работать команда экспертов-врачей.

Видео дня

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде 1 ноября сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Как отметил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк, министр пообещал, что комплексные изменения в сфере МСЭК заработают уже с 1 января 2025 года.

До этого времени система будет действовать по старой модели, однако с некоторыми усовершенствованиями.

По словам Ляшко, вместо многочисленных МСЭК в Украине планируется создание команды экспертов-врачей, которые будут работать непосредственно там, где происходит лечение или реабилитация.

"Вместо отдельных 528 МСЭК заработают экспертные команды практикующих врачей на базе мощных, многопрофильных больниц" – сказал Ляшко в Верховной Раде.

Также планируется максимальная цифровизация процесса, которая поможет избежать коррупции и уменьшить влияние человеческого фактора. Лечащий врач сможет в электронном виде направить дело на оценивание, а результаты будут автоматически поступать в единую информационную систему.

"Это значит, что человеку не придется ходить из кабинета в кабинет и сидеть в очередях, нося кипы бумажных справок. Цифровизация также будет предотвращать коррупцию и различные злоупотребления. Система будет формировать состав команды врачей по случайному принципу с учетом необходимой специализации", – сказал он.

Министр объяснил, что таким образом врачи до проведения оценки не будут иметь информацию об имени пациента, а сам пациент не будет знать имен врачей, которые будут оценивать.

"Это исключит возможность предварительных коррупционных договоренностей, в том числе таких, о которых стало известно в последнее время", – сказал Ляшко.

По словам министра, законопроект уже готовится к регистрации в Верховной Раде. В то же время, как отметил Железняк, работа над ним продолжается еще с 2023 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. Он подписал указ СНБО о ликвидации МСЭК уже к 31 декабря 2024 года.

Недавно журналисты выяснили, что почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК Татьяна Крупа. Благодаря этому прокуроры продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

Из-за этого скандала генеральный прокурор Андрей Костин написал заявление об увольнении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!