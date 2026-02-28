Вместо нотариуса – военкомат: пленный оккупант рассказал 'феерическую' историю, как оказался на войне, и пожаловался на бешеные потери РФ. Видео

Ныне пленный 57-летний житель Пензы (Россия) Андрей Шокотько попал на войну против Украины через мошенническую схему. Сотрудница военкомата выдавала себя за нотариуса и заставила россиянина подписать документы.

Общаясь с представителями проекта "Хочу найти", пленный пожаловался на массовые потери российских военных и ужасные условия на фронте.

По словам россиянина, он планировал продать часть квартиры и, по рекомендации знакомого, обратился к нотариусу. Вместо этого мужчину привели к сотруднице военкомата, которая выдала себя за нотариуса. Таким образом, вместо документов на продажу жилья Андрей подписал контракт с Министерством обороны страны-агрессора.

"Я подписал контракт, потому что меня обманул знакомый. За квартиру долги накопились. Он предложил в долю вступить с квартиры, оплатить мои долги. Я согласился, думал, что это нотариус, а это уже женщина из военкомата была. И подписывал я не какие-то бумажки на квартиру, а контракт", – рассказал оккупант.

Пленный пожаловался, что на передовой российских командиров нет – они находятся в тылу. Зато солдат оккупационного войска отправляют на линию фронта без надлежащего обеспечения.

"Я когда попал в подразделение, я вообще не то что командиров, я ни одного из своей роты не видел. Начальника там, прапорщика какого-то. Все они были из других подразделений и отдавали задачи именно они. А командиров своих я не знаю, никогда не видел", – пожаловался россиянин.

Также он описал массовые потери в войске: проходя через посадки, Андрей видел тела погибших российских военных. В плен оккупант попал в сентябре 2025 года под Покровском, в Донецкой области.

"Моя задача была такелажник – нести продукты. Нас вел беспилотник, шли пять дней. Оставалась одна точка. Нам сказали, что вас там встретят союзники, но нас встретили не союзники, а украинские военнослужащие. Мы сложили оружие, сдались в плен", – рассказал пленный.

Напомним, недавно воины 158 отдельной механизированной бригады с помощью БпЛА с громкоговорителем взяли в плен пятерых российских оккупантов. Один из них оказался земляком украинского защитника из временно оккупированной части Запорожской области.

Также OBOZ.UA сообщал, страна-агрессор Россия фактически отказывается возвращать немало своих военных, находящихся в украинском плену. Речь идет о раненых и мобилизованных оккупантах из так называемых "Л/ДНР".

