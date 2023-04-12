'Вместо того чтобы отступить, удвоил усилия': в ЦРУ указали на роковую ошибку Путина и дали прогноз по контрнаступлению ВСУ

Главный военный преступник России Владимир Путин "несерьезно относится к переговорам на данном этапе" войны в Украине. Диктатор по-прежнему живет в мечтах о победе РФ, поэтому вместо того, чтобы отступить, удвоил усилия на фронте.

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В то же время только украинское контрнаступление сформирует перспективы для прекращения конфликта. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, сообщает CNN.

По его словам, запланированное контрнаступление Вооруженных сил Украины сейчас крайне важно для изменения ситуации на поле боя. Бернс подчеркнул, что в ближайшие месяцы на карту будет поставлено очень многое.

Также директор ЦРУ отметил, что именно прогресс украинской армии на поле боя сформирует перспективы для будущей дипломатии и прекращения конфликта. В то же время Бернс уверен, что кремлевский диктатор на данном этапе войны несерьезно относится к переговорам.

"Вместо того, чтобы отступить, он удвоил свои усилия. Российский президент считает, что может сокрушить Украину и Запад", – заявил Бернс.

Директор ЦРУ заявил, что Украина и ее президент дали мощный отпор российской агрессии. В свою очередь диктатор Путин глубоко ошибался, когда надеялся на блицкриг и отсутствие сопротивления украинского народа.

Кроме того, Бернс подчеркнул важность дальнейшей поддержки США Украины, в том числе посредством обмена разведывательными данными.

Напомним, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что у Украины есть все возможности для того, чтобы добиться успеха во время контрнаступления. Он отметил, что много украинских военных прошли обучение за рубежом, где их готовили к бою инструкторы из стран-союзников.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление, основная задача которого – ослабить оборону оккупантов и, возможно, ее прорвать.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин пытается дезинформировать мировое сообщество и показать, что якобы пытается вести против Украины войну на истощение. Однако, чем дольше длится война, тем хуже будут обстоять дела для Москвы.

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