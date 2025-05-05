Российские войска все чаще отказываются от штурмов с привлечением тяжелой техники, заменяя их атаками малыми группами пехоты. Такие подразделения действуют на легкой, часто импровизированной технике, например мотоциклы, обычно под прикрытием дронов.

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Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире телемарафона. По его словам, это изменение связано как с потерями тяжелой техники и ее неактуальностью, так и с условиями современной войны, где преобладает использование БПЛА, а средства радиоэлектронной борьбы уже не обеспечивают достаточной защиты из-за большого количества дронов на оптоволокне.

"У россиян все меньший вес имеют штурмы с применением тяжелой техники и все больший – штурмы с применением легкой, импровизированной техники, малых пехотных групп, и эта тенденция к лету, скорее всего, будет расти", — пояснил он, подчеркнув, что сейчас наблюдается прежде всего "война дронов".

Трегубов отметил, что вместо танков и БТРов россияне бросают в бой небольшие группы пехоты, которые опрокидывают с помощью мотоциклов под прикрытием БПЛА. Подобные действия наблюдаются, в частности, в Покровском и Лиманском направлениях.

Однако такие атаки, по словам спикера, имеют низкую эффективность: россияне приезжают на мотоциклах, попадают под огонь и быстро поносят потери, после чего атакуют другие группы. Это длится весь световой день, а иногда и дольше. По словам Трегубова, такая тактика, вероятно, будет лишь усиливаться с наступлением лета и увеличением количества "зеленки".

"Россияне для этих целей, в частности, используют мотоциклы. Но с такими успехами они скоро придут к тому, что будут делать только такие налеты с малой эффективностью. И мы уже наблюдаем это на некоторых направлениях, как Покровском и Лиманском. Там россияне атакуют постоянно — приезжают на мотоциклах, их сбивают, едут, могут, едут следующие и после светлой. Вот такое изменение формата имеем сейчас на фронте и, скорее всего, будет расти из-за увеличения "зеленки" и из-за того, что у россиян заканчивается бронетехника", — отметил Трегубов.

Кроме потерь техники, российская армия сталкивается с кадровыми проблемами. Как отметил военный, средний возраст в штурмовых подразделениях врага растет – теперь там все больше мужчин за 40 лет, хотя раньше было больше молодых ребят.

"У нас — та же проблема, но мы в обороне сидим. А у них эта проблема актуальна, потому что они атакуют, штурмуют. Дяди, особенно если они из российской глубинки, не очень хорошо бегают, особенно, если они еще и нагружены", – пояснил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Крыму захватчики расширили подготовку операторов дронов среди школьников. Все заинтересованные учащиеся 7-11 классов смогут попробовать себя в управлении беспилотными летательными аппаратами и получить необходимые знания.

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