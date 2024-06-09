Вместо вышивки для модных домов Парижа – фронт: россиянка объяснила, почему ушла воевать в легионе 'Свобода России'. Видео

До 24 февраля 2024 года россиянка по имени Анастасия жила во Франции и создавала вышивку для домов высокой моды. Когда же ее страна начала полномасштабную агрессию против Украины – бросила все и отправилась туда, куда велела ей ее совесть: воевать на стороне украинских воинов в составе легиона "Свобода России".

Анастасия стала боевым медиком, позывной себе она взяла "Звезда". О россиянке, понимающей, за что она воюет и против чего, рассказали журналисты "DW на русском".

Анастасия в самом начале короткого ролика о ней признается: ее родная страна в какой-то момент свернула сильно не туда.

"Я очень сильно верю в силу именно российских добровольцев. Вооруженных. Очень сильно вооруженных. Которым пора наводить порядок в своей стране", – говорит она.

До начала полномасштабной агрессии РФ против Украины Анастасия жила и работала во Франции: создавала вышивку для домов высокой моды. У нее был прибыльный бизнес, мастерская и академия вышивки.

"У меня было все красиво, успешно и классно. И я понимала, что я специалист, я эксперт, вот я прям такая вся нужная... Мне аплодировали стоя. Телеканалы меня снимают. Вот прямо я в этом мире творю красоту. И тут приходит война", – рассказывает "Звезда".

Она признается: сразу и очень обостренно почувствовала, что не хочет разделять ответственность за преступление с российским правящим режимом. А значит должна что-то сделать. В ее случае, это "что-то" оказалось решением присоединиться к соотечественникам-единомышленникам из легиона "Свобода России" в качестве боевого медика.

"Я россиянка. Это мой российский паспорт. И все, что у меня было там – [с началом полномасштабной войны] рухнуло. Мне часто говорят: вот как россиянку, мучает ли вас совесть, что вы – из этой вашей российской гоп-компании, с вашими красными паспортами с курицей – нападаете на людей? Говорю: я против коллективной ответственности. То есть раз – и мы все виноваты. Я за личную ответственность", – рассуждает Анастасия.

Она мечтает после окончания войны вернуться во Францию и снова заняться любимым делом – вышивкой. Однако пока в Украине продолжает литься кровь, сделать это Анастасия не считает возможным.

При этом она признается в своих страхах – и речь идет не о страхе погибнуть. Для Анастасии есть вещи намного страшнее.

"Смерти я не боюсь. Но я боюсь быть покалеченной. Ноги, наверное, нет, а вот руки... Потому что это моя профессия, это вышивка, это мои деньги, мой хлеб... Страшно российского плена тоже. Потому что нас не обменяет никто. Скажут: "молодцы, русские добровольцы, может, вы не "хорошие русские", но вы "полезные русские" были". Но менять нас никто не будет, естественно. И российское государство нас не отдаст", – констатирует она.

Судя по информации движения "Свобода России", к легиону Анастасия присоединилась в марте текущего года. Перед отъездом она дала интервью французскому телеканалу RFI, где рассказала о себе и о том, что сподвигло ее бросить все и поехать воевать.

Напомним, 19 мая замкомандира легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству "Цезарь" рассказал, что Силы обороны, нанеся авиаудар по зданию больницы в Волчанске, ликвидировали десятки кадыровцев. Больницу оккупанты использовали как укрытие и место накопления своих штурмовых подразделений. Именно поэтому защитникам города пришлось ее уничтожить.