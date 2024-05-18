'Внимательно следим за наступлением России': у Байдена заверили, что США работают над доставкой вооружения в Украину круглосуточно

В администрации американского президента Джо Байдена сказали, что прилагают "непрерывные усилия" для помощи Украине в условиях нового наступления России на Харьковщине. В Белом доме "круглосуточно работают" над доставкой стране военной помощи.

На брифинге в Вашингтоне 17 мая, советник Белого дома Джон Кирби сказал, что администрация главы Штатов внимательно следит на действиями российских войск на Харьковщине. Его слова процитировало агенство Укринформ.

"Мы внимательно следим за наступлением России на северо-востоке Украины и круглосуточно работаем над тем, чтобы вооружение и техника попали в руки украинских военных, чтобы помочь им отразить эти атаки", – подчеркнул Кирби.

Представитель Белого дома напомнил, что Байден распорядился о выделении Силам обороны Украины конкретных пакетов военной помощи сразу же после того, как подписал закон с дополнительным финансированием.

С того времени (с апреля 2024 года) Вашингтон выделил Киеву два пакета по президентским полномочиям и еще $6 млрд через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), которые будут использованы для закупки новых вооружений у производителей для Украины.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев на этой неделе объявил о выделении еще одного пакета помощи на $2 млрд в рамках Программы внешнего военного финансирования (FMF).

Как сообщал OBOZ.UA, в Госдепе заявили, что новая помощь от США приведет к реальным изменениям на поле боя в Украине. После продолжительного перерыва Силам обороны Украины уже начала поступать американская военная помощь.