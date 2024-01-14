Внуки не дождутся дедушки: от полученных ран скончался защитник из Никополя

После полученных ожогов во время выполнения военных обязанностей под селом Циркуны в Харьковской области умер солдат из Никополя (на Днепропетровщине) Владимир Корягин.

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Об этом сообщил городской голова Никополя Александр Саюк. Владимиру было 47 лет.

В мирной жизни Корягин 19 лет работал на трубном производстве. Мужчина пошел служить в ряды Вооруженных сил Украины еще в 2015 году.

У него остались мать, отец, брат, дочь и двое внуков.

Мэр не сообщил, где и когда будут прощаться с воином. Он отметил, что сейчас в Никополе из-за тревог и обстрелов неспокойно, хотя последний день, к счастью, прошел без раненых и погибших. Однако из-за обстрелов РФ были повреждены три многоэтажных и 10 частных жилых домов, три хозяйственных сооружения, три автомобиля и газопровод.

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На фронте погиб военнослужащий из Винницкой области Евгений Лушников. Воин вернулся на передовую после тяжелого ранения, лечения в госпитале и с группой инвалидности, потому что не мог покинуть собратьев.

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