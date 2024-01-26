Во Львове почти восстановили дома, уничтоженные российской ракетой: фото с разницей в полгода растрогали сеть

Во Львове за полгода отремонтировали фасад и крышу многоэтажек по улице Стрыйской, которые уничтожила во время массированной атаки страна-агрессор Россия. Оккупанты 6 июля попали по жилой застройке города "Калибрамы", убили семь и ранили десятки человек.

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О частичном восстановлении жилья сообщил городской голова Андрей Садовый. Он опубликовал фото, на которых дома изображены с разницей в шесть месяцев.

По его словам, до конца февраля специалисты будут проводить последние работы по укреплению и перекрытию домов, подвергшихся разрушениям летом.

Следующим этапом восстановления станет ремонт квартир внутри зданий. Его также профинансируют из городского бюджета.

Садовый отметил, что поскольку указанные дома на Стрыйской расположены в историческом ареале города, процесс их восстановления требует гораздо больше времени и максимальной точности. В частности, относительно старой документации, чтобы сохранить оригинальный вид фасадов и конструкций.

"Мы восстанавливаем все с большим вниманием к деталям. Наша цель – не только восстановить, но и сделать лучше!" – добавил мэр Львова.

Львовяне со своей стороны выразили благодарность за то, что жители смогут вернуться в родные дома, которые разрушил российский агрессор.

"Приятно такое видеть. Потому что постоянно слышу, что никому ничего не возмещают и не помогают", "С таким подходом к делу Украина будет, ее не уничтожить! Молодцы!", "Жителям дома еще немного подождать! Спасибо всем, кто помогает восстановить здание!" – написали пользователи сети.

Как сообщал OBOZ.UA, на Киевщине восстановили два моста, которые были повреждены из-за войны. Путепроводы ввели в эксплуатацию на дороге Победа – Барышевка и от Корнеевки до Березани.

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