Во Львове простились с боевым медиком Ириной Цыбух. Фото и видео

В понедельник, 3 июня, во Львове простились с боевым медиком Ириной "Чекой" Цыбух, которая погибла 29 мая в Харьковской области, не дожив несколько дней до своего 26-го дня рождения. Прощание состоялось в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовый и местное издание Lviv.Media. Кортеж с телом парамедика "Госпитальеров" люди встречали песней "Украина", стоя на коленях.

Проститься с "Чекой" во Львове пришли сотни людей – ее друзья, коллеги, побратимы и жители города.

Подруга Ирины Марина Круть исполнила последнюю песню для павшего парамедика.

На площади Рынок прошла городская церемония прощания. Похоронили Ирину Цыбух на Марсовом поле на Лычаковском кладбище, где покоятся Герои Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Журналистка и парамедик медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух "Чека" погибла на фронте во время ротации на Харьковском направлении. Девушка несколько дней не дожила до своего дня рождения – 1 июня ей должно было исполниться 26 лет.

– В Киеве 2 июня простились с журналисткой и парамедиком "Госпитальеров" Ириной Цыбух. В последний путь Майдан провел ее многоголосным пением – так присутствовавшие на прощании исполнили предсмертную волю защитницы.

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