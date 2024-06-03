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Во Львове простились с боевым медиком Ириной Цыбух. Фото и видео

София Закревская
War
2 минуты
1,6 т.
Во Львове простились с боевым медиком Ириной Цыбух. Фото и видео

В понедельник, 3 июня, во Львове простились с боевым медиком Ириной "Чекой" Цыбух, которая погибла 29 мая в Харьковской области, не дожив несколько дней до своего 26-го дня рождения. Прощание состоялось в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовый и местное издание Lviv.Media. Кортеж с телом парамедика "Госпитальеров" люди встречали песней "Украина", стоя на коленях.

Проститься с "Чекой" во Львове пришли сотни людей – ее друзья, коллеги, побратимы и жители города.

Подруга Ирины Марина Круть исполнила последнюю песню для павшего парамедика.

Во Львове простились с боевым медиком Ириной Цыбух. Фото и видео
Во Львове простились с боевым медиком Ириной Цыбух. Фото и видео

На площади Рынок прошла городская церемония прощания. Похоронили Ирину Цыбух на Марсовом поле на Лычаковском кладбище, где покоятся Герои Украины.

Во Львове простились с боевым медиком Ириной Цыбух. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA:

– Журналистка и парамедик медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух "Чека" погибла на фронте во время ротации на Харьковском направлении. Девушка несколько дней не дожила до своего дня рождения – 1 июня ей должно было исполниться 26 лет.

– В Киеве 2 июня простились с журналисткой и парамедиком "Госпитальеров" Ириной Цыбух. В последний путь Майдан провел ее многоголосным пением – так присутствовавшие на прощании исполнили предсмертную волю защитницы.

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