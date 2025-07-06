Во время атаки на Украину 3 июля не было сбито ни одной баллистики: Игнат назвал причину

Во время российской атаки на Украину 3-4 июля враг применял шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23, ни одна из которых не была обезврежена. Это связано с определенными трудностями в перехвате такого типа ракет и с тем, что противник во время атак применяет новую тактику.

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Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "К сожалению, не всегда удается перехватывать", – констатировал он.

"Не получилось в этот раз. Есть определенные моменты, определенные трудности. Противник модернизируется, применяет новые тактические приемы", – добавил Игнат.

В этом контексте он обратил внимание на статистику обезвреживания вражеских баллистических ракет за июнь 2025 года. Так, в течение месяца враг запустил по Украине почти 80 ракет такого типа, при этом 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 были сбиты. То есть в июне показатель сбития составлял около 17%.

Напомним, с вечера 3 июля до утра 4 июля страна-агрессор осуществила ракетно-дроновую атаку на Украину с применением 550 средств нападения, в том числе 539 дронов, одной ракеты "Кинжал", четырех крылатых ракет Искарнед-К и шести баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Большинство из них было направлено на Киев.

Накануне в США подтвердили информацию о том, что прекратили поставки в Украину определенных видов оружия. В частности, речь идет о Patriot, Hellfire и ряде других ракет и боеприпасов, которые важны для защиты от ракетно-дронных атак страны-агрессора России.