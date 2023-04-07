Во время визита Зеленского Украина заказала у Польше на 50 БТР Rosomak больше, чем объявлялось ранее

Польша приняла заказ от Украины на выполнение 150 колесных бронетранспортеров Rosomak. Вопрос закупки оружия был приоритетным в переговорах между Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщил представитель правительства Петр Мюллер. Украина заказала на 50 машин больше, чем заявлял премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, накануне одной из главных тем переговоров между Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским был вопрос закупки польской военной техники.

По результатам визита Украина подписала документ о закупке 150 БТР Rosomak, около 50 самоходных минометов RAK (на три роты) и 100 ракет для ПЗРК PIORUN.

Отметим, что бронетранспортеры Rosomak, имеющие четыре колеса, являются одним из главных достижений польских вооруженных сил. С момента своего появления в 2004 году, когда Польша начинала свою миссию в Афганистане, эта машина ознаменовала собой технологический прорыв для солдат, которые ранее оперировали архаическими бронетранспортерами BWP-1 или БРДМ-2. В свое время эти эрзац-бронетранспортеры использовались в ходе стабилизационных миссий на Балканах и в Ираке.

Таким образом, Rosomak представляет собой лицензионную копию финского бронетранспортера Patria, разработанного в 2001 году. Он способен развивать скорость до 100 км/ч на суше и до 10 км/ч в воде. Кроме того, Rosomak оснащен 30-мм пушкой Bushmaster II, пулеметом или противотанковыми ракетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи. Он будет включать в себя бронетранспортеры, истребители МиГ-29, системы ПВО, минометы и другое вооружение.