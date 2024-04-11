Во Второй мировой нефтехранилища Рейха были первоочередной военной целью – МИД Литвы

После того, как Украина начала все регулярнее атаковать дронами нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора РФ, в мире вспыхнули дискуссии по поводу уместности таких ударов. В Литве в ответ на это напомнили о соответствующих событиях во время Второй мировой войны.

Тогда союзники бомбили нефтебазы нацистской Германии как первоочередные военные цели. Об этом на своей странице в соцсети Х написал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он также опубликовал фото бомбардировщика B-24D Liberator "Liberator" во время выполнения им операции "Приливная волна". 1 августа 1943 года бомбардировщики Воздушных сил армии США совершили налет на девять нефтеперерабатывающих заводов вокруг румынского города Плоешти, который тогда находился под контролем Третьего Рейха.

Этот налет был частью стратегических бомбардировок и "нефтяного похода Второй мировой войны" с целью лишить государства Оси топлива на основе нефтепродуктов.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин высказался по поводу ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам России. Он считает, что подобные удары несут риски влияния на мировые энергетические рынки.

Однако, несмотря на это, по мнению главы Пентагона, "Украина лучше знает", поражение каких целей будет наиболее эффективным для достижения текущих тактических и оперативных задач, стоящих перед украинским войском.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нанося удары по территории России, Украина реализует свое право на самооборону в условиях российского полномасштабного вторжения. Поражать военные цели за пределами собственной страны является законным правом Киева, подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Силы обороны Украины продолжат атаки на военные объекты в РФ после ударов по Татарстану. Радиус ударов будет дальше увеличиваться, намекнули в ГУР.

– Тем временем дроновые украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам уже заставляют РФ искать импорт бензина из Казахстана. Пока речь не идет о покупке, но Москва уже попросила у Астаны создать для нее "чрезвычайный резерв" в 100 000 тонн бензина.

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