"Военная ценность минимальна": в ГУР объяснили, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен

Украинские защитники до сих пор не уничтожили Крымский мост, поскольку он больше не имеет прежнего значения для военной логистики России. В настоящее время оккупанты переориентировали основные маршруты снабжения.

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Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий во время панельной дискуссии на ежегодной конференции Ялтинской европейской стратегии. Он подчеркнул, что для Кремля мост остается важным прежде всего как символ оккупации Крыма.

Россия больше не полагается на Крымский мост

По его словам, Крымский мост в настоящее время не имеет определяющего значения для обеспечения российских войск. Основные грузовые потоки оккупанты перенаправили через Ростовскую область и сухопутный коридор на временно оккупированном юге Украины.

"На самом деле сегодня это не такой уж стратегический объект для Российской Федерации", – считает представитель разведывательного ведомства.

Он добавил, что российские военные были вынуждены изменить маршруты снабжения после того, как Силы обороны уничтожили или повредили ключевые логистические пути в Крым.

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Крымский мост утратил военное значение

В то же время для Кремля Крымский мост до сих пор имеет прежде всего символическое значение как один из главных символов оккупации полуострова. Скибицкий также иронично отметил, что сооружение может понадобиться российским военным для возвращения домой.

"Для России, для Путина Керченский мост – это символ оккупации Крыма… Возможно, это один из способов для российских оккупантов вернуться домой", – подчеркнул он.

В ГУР также отметили, что ранее Крымский мост вызывал беспокойство у западных партнеров из-за риска возможной ядерной эскалации. В то же время сейчас его военное значение оценивают как минимальное.

Напомним, ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди "Мадяр" назвал еще одну причину, по которой Украина не наносит удары по Крымскому мосту. По его словам, Силы обороны выбрали другую тактику – постепенно изолируют оккупированный Крым, уничтожая логистику и каналы снабжения российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня СБУ провела масштабную спецоперацию, в результате которой Крымский мост был поврежден. Отмечается, что удар нанесли под водой, в результате чего были разрушены подводные опоры незаконной конструкции, которая соединяет оккупированный Крым с РФ.

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