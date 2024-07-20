Военное положение и мобилизацию в Украине продолжат уже в двенадцатый раз: первые детали

Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлят на 90 дней, то есть как минимум до 9 ноября 2024 года. Это будет уже 12-е голосование Верховной Рады по продолжению этих мер.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. В мае 2024 эти мероприятия продлили до 11 августа 2024 года.

По словам нардепа, в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский планирует подать в Верховную Раду два законопроекта о продлении военного положения и общей мобилизации.

"На следующей неделе где-то 22-25 июля состоится голосование в Комитете и затем Раде. И очень вероятно снова на 90 дней, то есть до 09 ноября 2024 года. Это будет уже 1️2 двенадцатое голосование Совета за военное положение", – сообщил Железняк.

В начале полномасштабного вторжения по всей территории Украины было введено военное положение, а также объявлена всеобщая мобилизация. С этого времени их действие каждый раз продлевают еще на 90 дней.

Ранее сообщалось, что в Украине 16 июля истек срок, когда все военнообязанные граждане должны обновить свои учетные данные. Поэтому после этого числа на улицах населенных пунктов может увеличиться количество военных патрулей.

Напомним, в Украине минимум 6 млн. мужчин не обновили свои данные на выполнение нового закона о мобилизации, за что подпадают под штрафы. Более 4 млн предоставили актуальную военно-учетную информацию о себе.