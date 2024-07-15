В Украине после 16 июля может увеличиться количество военных патрулей на улицах, – Истомин

В Украине 16 июля истекает срок, когда все военнообязанные граждане должны обновить свои учетные данные. Поэтому после этого числа на улицах населенных пунктов может увеличиться количество военных патрулей.

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У граждан продолжат проверять военно-учетные документы. Об этом в интервью "Телеграф" рассказал спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Офицер не исключает, что после 16 июля количество военных патрулей в городах может даже увеличиться. Поэтому Истомин предупредил, что украинцы должны быть всегда готовы к проверкам документов.

Также он напомнил, что проверка военно-учетных документов относится в том числе к компетенции полиции. При этом офицер подчеркнул, что никто не отменял правил военного учета, которые существовали до полномасштабной войны.

"Эти 60 дней, в течение которых нужно было актуализировать данные, это дополнительное время, предоставленное каждому для того, чтобы они могли обновить свои военно-учетные документы", - сказал Истомин.

Отметим, что 16 июля – последний срок, когда военнообязанные могут обновить свои военно-учетные данные. После 16 июля им будет грозить штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Во избежание штрафа военнообязанный гражданин должен предоставить документальное или иное подтверждение того, что он не мог обновить свои данные в течение отведенных законом 60 дней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ждет военнообязанных, которые не обновят данные до 16 июля. Также мы публиковали разъяснения относительно того, обязательно ли обновлять данные людям с пожизненной инвалидностью.